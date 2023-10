Com dicas de Zé Roberto, Robinho festeja gols e encerra jejum alviverde em faltas

O Palmeiras sofreu, mas conseguiu a vitória por 2 a 0 sobre o Capivariano nos minutos finais da partida disputada no Allianz Parque, na noite deste sábado, graças a dois gols de Robinho, sendo que o primeiro saiu em uma bela cobrança de falta. O meia conversou com Zé Roberto antes da cobrança para tentar enganar o goleiro Douglas e quebrar um recorde.

"A gente conversou sobre a barreira. Na primeira, ele tentou e passou perto. Na segunda, ele falou, capricha e concentra que vai e foi", disse o artilheiro da noite, que fez o seu terceiro gol pelo Palmeiras e quebrou um recorde. A última vez que o Palmeiras tinha feito um gol de falta foi no dia 27 de janeiro de 2013, quando Ayrton marcou contra o Penapolense.

Continua após a publicidade

Zé Roberto contou que deu uma dica para Robinho antes da cobrança. "Falei para ele que da forma que o goleiro estava posicionado era cobrir a barreira. Na minha cobrança foi assim e a bola subiu um pouco. A gente está treinando bastante e foi um belo gol do Palmeiras", disse o experiente jogador.

Embora tenha saído de campo como astro, Robinho minimiza o feito. "O mais importante foi a vitória. Claro que é bom marcar gols, mas o importante é somar mais três pontos. O momento é de descansar e pensar na Copa do Brasil", avisou.Depois do triunfo deste sábado, o Palmeiras "troca a chave", deixa de lado o Campeonato Paulista e foca suas atenções na Copa do Brasil, na qual o clube estreia na quarta-feira contra o Vitória da Conquista, na Bahia.