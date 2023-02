Com dúvida no ataque, Santos recebe Água Santa atrás de reabilitação no Paulistão

Soteldo ou Ângelo. É com essa indefinição no setor ofensivo que o Santos enfrenta o Água Santa nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, a fim de reencontrar o caminho das vitórias neste início de competição. A importância de um resultado positivo tem também um outro aspecto: acalmar os ânimos dos torcedores que já mostraram seu descontentamento com as atuações do time e falta de uma padrão tático.

Com quatro pontos em três jogos e na segunda colocação do Grupo A, o técnico Odair Hellmann já trabalha para tentar administrar a pressão sobre o início irregular da equipe que, depois de vencer na estreia, colecionou na sequência uma derrota e um empate.

Em sua busca pelo time ideal, o treinador chegou a escalar quatro atacantes na primeira rodada. Em seguida, recuou e, para o jogo desta quarta, o ataque volta a ser problema diante da situação de Soteldo

João Paulo é um dos poucos que se salva das críticas. Foto: Bruno Santoni / Santos FC

Com um problema no tornozelo direito, ele participou apenas de parte da atividade na manhã desta terça. Sua escalação depende de uma conversa entre a comissão técnica e o departamento médico. Caso o atacante venezuelano não reúna condições, Ângelo deve ser a opção escolhida. “Espero poder ajudar da melhor maneira possível. Tento dar o meu máximo em todos os jogos e espero poder ajudar ainda mais”, afirmou o jogador.

Além de não saber ainda se vai contar com Soteldo, o técnico santista tem mais desfalques para o duelo. Edcarlos, Pedrinho Scaramussa, Alex Nascimento e Felipe Jonatan estão machucados. Em meio aos problemas, o comandante disse estar ciente do problema que tem em mãos.

“O trabalho é de reconstrução e estou experimentando as peças com o Campeonato Paulista em andamento. Estamos trabalhando com uma ideia coletiva e pretendo usar todos os jogadores neste trabalho”, afirmou o técnico.

No treinamento desta terça, Odair deu ênfase aos cruzamentos na área e também às jogadas de bola parada para tentar surpreender o Água Santa. Diante de sua torcida, ele quer um time mais agressivo a fim de conseguir os três pontos e ganhar uma trégua para trabalhar sob menos pressão.

Um dos pilares do elenco atual, o goleiro João Paulo pede calma ao torcedor e encara essa fase inicial como reflexo de início de temporada. “Neste início, os jogos vão ser difíceis porque a equipe ainda está se entrosando. Temos que ter atenção em alguns pontos, mas acreditar neste novo trabalho. Não podemos trazer a pressão de anos anteriores para agora”, comentou.

O confronto desta tarde marca ainda uma espécie de “despedida” do time da sua casa. Como o Santos já trata da construção de um novo estádio, o clube vai realizar alguns de seus jogos como mandante no Canindé. Na tabela atualizada da Federação Paulista de Futebol, o Santos vai receber a Ferroviária (neste sábado, 28) e São Paulo, dia 8 de fevereiro, no campo da Portuguesa.

Até aqui, a Vila foi palco da única vitória santista no Paulista (2 a 1 no Mirassol). Depois disso, a equipe perdeu para o Guarani em Campinas por 2 a 0 e empatou com o São Bernardo fora de casa em 1 a 1.

RIVAL MEXIDO E SOB PRESSÃO

Sem vencer no Campeonato Paulista, o Água Santa terá de mexer em sua formação para encarar o Santos. Não bastasse a dificuldade de o técnico Thiago Carpini encontrar a melhor formação, a comissão técnica ainda convive com a baixa do volante Kady, expulso na última rodada contra o São Bento. Cristiano e Thiaguinho disputam a posição.

No restante, a tendência é que o técnico Thiago Carpini mantenha a base que vem atuando, apesar de os resultados não terem sido satisfatórios. Ele tem cobrado maior empenho e precisão do setor ofensivo, comandado por Júnior Todinho e Bruno Xavier.

O Água Santa é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto, e busca desencantar para fugir do rebaixamento. São duas derrotas e um empate até agora.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x ÁGUA SANTA

SANTOS - João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Maicon e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Sandry (Carabajal); Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo ( ngelo). Técnico: Odair Hellmann.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Reginaldo, Rodrigo Sam, Didi e Rhuan; Thiaguinho (Cristiano), Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier, Ronald e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 21h35.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).