Com gols de Falcao e Mbappé, Monaco vence Lyon e retoma liderança do Francês

O Monaco pouco sentiu a pressão colocada no sábado pelo Paris Saint-Germain. Mesmo jogando fora de casa, neste domingo, a equipe teve mais uma atuação sólida, superou o Lyon por 2 a 1 e reassumiu a liderança do Campeonato Francês.

Com o resultado, o Monaco chegou aos mesmos 80 pontos do Paris Saint-Germain, mas está na frente devido ao maior saldo de gols - 64 a 48. A equipe sensação da atual temporada europeia possui ainda um jogo a menos, contra o Saint-Étienne, em casa, e pode ampliar essa vantagem. Já o Lyon está em quinto, com 54.

Mbappé e Falcao Garcia comemoram vitória do Monaco sobre o Lyon fora de casa Foto: Philippe Desmazes/AFP

Depois de o Paris Saint-Germain vencer o Montpellier no sábado, por 2 a 0, o Monaco precisava ganhar para reassumir a liderança. E, para isso, contou mais uma vez com suas duas estrelas: Radamel Falcao e Kylian Mbappé, que marcaram ainda no primeiro tempo, respectivamente aos 36 e aos 44.

O volante Lucas Tousart ainda descontou para o Lyon no início do segundo tempo. Mas o Monaco, classificado para a semifinal da Liga dos Campeões, em que enfrentará a também embalada Juventus, segurou o resultado e retomou a liderança do Francês.