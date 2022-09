Com Hulk e buscando reabilitação, Atlético-MG desafia o Avaí na estreia de Lisca

Lutando por objetivos distintos no Campeonato Brasileiro, Avaí e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 16h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 27ª rodada. O time catarinense tenta fugir da zona de rebaixamento, enquanto os mineiros sonham com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O Avaí não vence há nove jogos. O último triunfo aconteceu em junho, ironicamente, diante do Santos, ex-clube de Lisca até o começo desta semana. Na rodada passada, em casa, ficou no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR. Em má fase, é o 18º colocado, com 25 pontos, três do Coritiba, primeiro fora da degola.

O técnico Lisca, que há menos de uma semana foi demitido do Santos, faz sua estreia pelo Avaí contra o Atlético-MG. Foto: Ivan Storti/Santos FC

O Atlético-MG, apesar de não perder há três jogos, não vive uma grande temporada. Para não jogar o ano fora, quer ao menos uma vaga na Libertadores. Depois de empatar no Mineirão com o Red Bull Bragantino por 1 a 1, ficou na sétima posição, com 40 pontos. O Athletico, em sexto, tem 43.

O time estará reforçado e com seu ataque titular. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o atacante Hulk foi relacionado e deverá iniciar entre os titulares ao lado de Ademir e Keno. Também liberado pelos médicos, o atacante Alan Kardec se livrou de dores no quadril e ficará entre os suplentes.

Cuca terá alguns desfalques. O treinador não contará com o meia Zaracho, que será poupado. Outros desfalques por lesão são o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Igor Rabello, o volante Otávio e o atacante Pedrinho. Na esquerda existe uma dúvida entre Dodô e Rubens.

“Acho que existe um relaxamento natural do ser humano depois de conquistas. O ser humano é assim, nós todos somos assim. Não é diferente aqui, depois de 50 anos sem vencer”, explicou Cuca, que tenta achar o caminho para o clube um ano depois de brilhar tanto em 2021, quando conquistou o estadual em cima dos seus principais rivais, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Este jogo marcará a estreia do técnico Lisca no Avaí. Após rápidas e apagadas passagens por Sport e Santos, ele chegou com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento.

Logo de cara, ganhou boas notícias, já que o goleiro Vladimir e o zagueiro Bressan foram liberados pelo Departamento Médico. Também estão à disposição do treinador: o lateral Kevin e o atacante Bissoli. No entanto, o volante Matheus Galdezani está suspenso pelo acúmulo de cartões.

Lisca deve fazer apenas mudanças pontuais do time que vinha atuando sob o comando de Eduardo Barroca. “Vamos tentar mudar isso, tentar permanecer mais num lugar só. Quero ficar aqui, quero ficar na Série A. Se tiver a possibilidade, quero permanecer no Avaí também no ano que vem”, afirmou Lisca que passou a ser desacreditado por suas últimas mudanças repentinas de clubes.