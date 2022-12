Com inovações e engajamento, clubes paulistas ganham quase 9 milhões de seguidores em 2022

Além das arquibancadas cheias, a temporada de 2022 também marcou um crescimento dos clubes brasileiros nas mídias digitais. No futebol paulista, local que conta com quatro das maiores torcidas do país, os números são expressivos. De acordo com o ranking do IBOPE Repucom, os grandes do Estado ganharam quase 9 milhões de seguidores de janeiro a dezembro deste ano. Em números absolutos, essa conta ultrapassa os 78 milhões de fãs no Instagram, Twitter, Facebook, e TikTok.

O Corinthians foi o time que teve o maior aumento no período. De janeiro pra cá, o clube cresceu 16,4%, chegando a marca de 31,7 milhões. Para efeito de comparação, o Alvinegro teve um saldo positivo de 9% em 2021. Logo em seguida, o São Paulo vem com pouco menos de 20 milhões. Com altos e baixos na temporada, a equipe do Morumbi viveu o melhor momento nas plataformas no período da classificação para a final da Sul-Americana.

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras cresceu mais de 13% no ano. Na reta final da campanha do título, o Alviverde ganhou 80 mil seguidores no Instagram, número 70% superior do que a média habitual. Com dados mais tímidos, o Santos venceu a barreira dos 10 milhões. A equipe de Vila Belmiro, que foi um dos primeiros clubes brasileiros a investir em uma TV própria, ganhou pouco mais de 880 mil apoiadores.

A disputa da final da Copa Sul-Americana foi o período de maior crescimento do engajamento do São Paulo nas redes sociais.

“De uns anos pra cá, os canais oficiais das agremiações passaram a ser via redes sociais. As plataformas contam com um poder midiático impressionante, são ferramentas muito potentes, podendo construir e destruir em reputações de forma muito rápida. Além disso, passou a ser uma nova oportunidade para comercialização de espaços publicitários, com propriedades comerciais exclusivas para os meios digitais”, explica Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e fundador da Heatmap.

Apesar de não ser uma novidade, o surgimento de novas redes sempre modifica a fomentação por novos seguidores. Depois de se popularizar em 2020, o TikTok aumentou ainda mais as cifras dos clubes brasileiros. Com algoritmos diferentes, o aplicativo se destaca pela velocidade da viralização e facilidade de crescimento das páginas.

Mesmo não estando entre os mais seguidos, o caso do Botafogo de Ribeirão Preto explica bem a rapidez destes números. Após criar a conta na plataforma chinesa, o Pantera chegou a marca de 180 mil seguidores com conteúdos especiais na reta da Série C. No compilado do ano, houve um aumento de mais de 60% nos números do time de Ribeirão.

“Cada rede tem uma particularidade. No TikTok, por exemplo, são vídeos mais curtos, com edições interativas, em que podemos focar as postagens para o entretenimento. De maneira geral, esse crescimento foi impulsionado pela boa fase dentro de campo e pelo trabalho direcionado a esses canais, que nos trouxe um espectadores diferentes e, inclusive, um aumento considerável de público feminino. Mas, vejo ainda mais potencial pela frente, já que o Botafogo tem uma das torcidas mais numerosas do interior paulista e que estamos buscando atingir cada vez mais torcedores e novos simpatizantes do clube”, afirmou Laura Louzada, gerente de marketing da Botafogo SA.

Corinthians

01/2022: 27.231.638

12/2022: 31.704.725

4.473.087 - aumento de 16,4%

São Paulo

01/2022: 17.734.251

12/2022: 19.313.385

1.579.134 - aumento de 8,9%

Palmeiras

01/2022: 14.716.370

12/2022: 16.732.358

2.015.988 - aumento de 13,6%

Santos

01/2022: 9.864.369

12/2022: 10.744.989

880.620 - aumento de 8,92%

SOMADOS

01/2022: Total: 69.546.628

12/2022: Total: 78.495.457