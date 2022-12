Com ou sem danças, Brasil deve ser cobrado só pelo título da Copa do Mundo

Esqueçam as dancinhas, as coreografias, os cabelos pintados e tudo mais que vem dessa geração de jogadores brasileiros na Copa do Catar. Não é isso que conta. Também não peguem no pé desses atletas por verem o mundo de um jeito, com seu modo de festejar as vitórias e a vida. Muitos transam coisas mais sérias, como ajuda a quem precisa, em seus institutos ou parcerias. Poderiam fazer mais? Quantos de nós fazemos?

É preciso olhar para os jogadores do Brasil e tentar entender o que eles são. Muitos sofrem racismo. Eles não vão amadurecer antes dos 30. Ou 35. Essa geração é assim. Portanto, de nada vale cobrar deles o que muitas vezes não conseguimos cobrar nem dos nossos próprios filhos.

O que está em jogo no Catar é o futebol desses caras, individualmente e como equipe. Nesse quesito, é preciso segurar a empolgação. O futebol apareceu contra a Coreia do Sul e já não era sem tempo. A última vez que a seleção fez quatro gols em um primeiro tempo em Copas do Mundo foi em 1954, 5 a 0, diante do México. Antes da era Pelé e das cinco estrelas brasileiras.

Não se pode tirar o mérito da vitória tampouco a alegria dos brasileiros. Mas é preciso lembrar que o jogo valeu pelas oitavas de final, teoricamente uma fase em que o Brasil não tem problemas. Nas últimas dez edições de Copas, apenas em 1990 a seleção ficou pelo caminho nessa etapa, e mesmo assim diante da Argentina de Maradona. O time perdeu por 1 a 0, com gol de Caniggia.

Jogadores da seleção dançam após gol diante da Coreia do Sul Foto: Manu Fernandez / AP

Tite, com sua decisão de colocar formação reserva contra Camarões, e perder, deixou o torcedor às escuras. Isso explica o pavor que havia diante dos sul-coreanos. Em qualquer outra situação, seria festa antes, durante e depois da partida.

A Copa tem sido dura com o Brasil das quartas em diante. É no segundo mata-mata que o bicho pega. Em 2018, foi contra a Bélgica. Em 2010, diante da Holanda. Em 2006, o Brasil parou na França, assim como em 1986. Na edição de 2014, a seleção passou pela Colômbia, mas perdeu Neymar. Em 2002, ganhou da Inglaterra para ser campeão diante da Alemanha. Foi um jogo duro.

Então, Tite e os seus ‘dançarinos’ têm de festejar, sim, mas encarar a Copa de agora em diante como ela deve ser encarada. O Brasil desperta o interesse de rivais. O técnico Van Gaal disse que a Holanda fez as mesmas coisas da seleção brasileira, mas não recebeu tanta atenção. O treinador da Croácia, rival do Brasil na sexta, armou uma armadilha afirmando que dá “medo” ver os jogadores brasileiros tão de perto.

A Copa ‘começa’ agora para a seleção. Neymar está bem. Danilo está bem. Richarlison assumiu a 9. Vinicius Junior ganha confiança. Raphinha está mais seguro, apesar da falta de gols. Paquetá deixou de ser volante para ser meia. E a defesa será cada vez mais testada até onde ela conseguir chegar.