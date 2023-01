Chamberlain e Cazorla são liberados, e Arsenal enfim tem elenco completo

Demorou quase uma temporada inteira, mas enfim o departamento médico do Arsenal está vazio. Foi o que revelou nesta quinta-feira o técnico Arsène Wenger, explicado que os meias Santi Cazorla e Alex Oxlade-Chamberlain estão recuperados de lesão e à sua disposição, assim como todo o restante do elenco.

"Todo mundo está treinando, então isto é novo para nós. É a primeira vez nesta temporada", disse Wenger, que prepara o Arsenal para o duelo do próximo sábado com o Norwich, em casa, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

Oxlade-Chamberlain não entra em campo pelo Arsenal desde 23 de fevereiro, enquanto a inatividade de Cazorla é ainda maior, pois a sua última partida pelo time londrino foi em 29 de novembro de 2015. Wenger explicou que está mais propenso a aproveitar o espanhol no confronto do próximo fim de semana, praticamente descartando Oxlade-Chamberlain.

"Santi pode estar no elenco neste fim de semana, eu não sei ainda. Ele está disponível. Todo mundo está disponível, mas talvez Oxlade-Chamberlain não esteja competitivo ainda", disse. "É a primeira semana de Oxlade-Chamberlain nos treinos integrais, então acho que não vou relacioná-lo neste fim de semana", acrescentou Wenger.

Com mais três jogos a disputar no Campeonato Inglês, o Arsenal luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O time londrino ocupa a quarta colocação no torneio nacional e vai enfrentar Norwich, Manchester City e Aston Villa nas rodadas finais.