Com show de Cano e término de jejum, Fluminense supera o Audax e se recupera no Carioca

Com três gols do artilheiro Germán Cano, o Fluminense não teve dificuldade para vencer o Audax por 3 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O resultado quebra um jejum de três jogos sem vitória, situação que vinha gerando inquietude pelos lados das Laranjeiras.

Cano chegou aos 48 gols em 75 jogos pelo time carioca, onde joga desde o ano passado. “Estou feliz porque marquei os gols e o time venceu”, resumiu o artilheiro no intervalo, sem esconder o alívio por interromper a série negativa de cinco jogos sem balançar as redes. De quebra, encerrou a má fase do time.

Cano foi o grande nome do Fluminense na vitória sobre o Audax, com três gols. Foto: Marcelo Gonçalves/FFC

Superado o mau momento, incluindo as derrotas seguidas para o Botafogo e Volta Redonda, ambas por 1 a 0, o Fluminense segue em quarto lugar, mas agora com 13 pontos. O Audax continua com seis pontos, em oitavo.

Para se reabilitar, o Fluminense só precisou impor um ritmo forte e veloz desde os primeiros minutos, praticamente encurralando o adversário em seu campo defensivo. O primeiro gol saiu aos oito minutos, quando Keno puxou o contra-ataque e fez o passe para Cano que, bem ao seu estilo, fintou seu marcador e bateu de primeira, no alto e no ângulo.

Aos 14 minutos quase que Keno marcou um golaço de letra, ao aproveitar o cruzamento rasteiro de Arias e acertar a trave. O Audax só chegou à frente aos 33 minutos, quando Caio dominou a bola dentro da área, nas costas da defesa e, sozinho, chutou forte e por cima do travessão.

O segundo gol também foi de Cano, mas aos 38 minutos. Samuel Xavier desceu pelo lado direito e bateu forte para a defesa parcial do goleiro Leandro. O rebote caiu nos pés do oportunista Cano, que só empurrou a bola para as redes.

No segundo tempo, o ritmo diminuiu demais. O Fluminense, claramente, apenas manteve a vantagem, sem nenhuma intensidade. O Audax fez várias mudanças, porém, sem ganhar em ofensividade. Mas para “acordar” a torcida, Cano voltou a marcar aos 44 minutos. Arias desceu pelo lado esquerdo e levantou na pequena área, onde Giovani raspou de cabeça e a bola sobrou do lado direito com Cano, que bateu colocado nas redes.

Pela oitava rodada, o Fluminense fará o clássico contra o Vasco, no próximo domingo, às 18h, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 3 X 0 AUDAX

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Alan), Manoel, Nino e Jorge (Guga); Felipe Melo (Lima), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Yago Felipe); Arias, Cano e Keno (Giovanni Manson). Técnico: Fernando Diniz.

AUDAX - Leandro; Lucas Mota, Igor Amaral, Thomás Kayck e Kaio Cristian (Clisman); Miticov, Diego Valderrama (Keverton) e Higor Leite; Pablo Thomaz (Levi), Julinho (Paulo Henrique) e Emerson Urso (Matheus Monteiro). Técnico: Júnior Lopes.

GOLS - Cano, aos 8 e aos 38 minutos do primeiro tempo. Cano, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nino (Fluminense); Igor Amaral e Levi (Audax).

ÁRBITRO - Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

RENDA - R$ 288.272,50.

PÚBLICO - 9.466 pagantes (10.038 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).