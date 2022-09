Com um gol de Scalvini, Atalanta bate a Roma e briga na parte de cima da tabela

Com gol de Scalvini no primeiro tempo, a Atalanta conseguiu uma importante vitória de 1 a 0, fora de casa, sobre a Roma neste domingo, 18 de setembro, em jogo válido pelo Campeonato Italiano. O triunfo deixa o time na liderança provisória da competição. Em sete rodadas e invicto no torneio, os comandados do técnico Gian Piero Gasperini somam cinco vitórias e dois empates, com 17 pontos ganhos. Já o clube de Lazio, que tinha chance de melhorar ainda mais a sua posição em caso de vitória, segue estacionado nos 13 pontos.

Na próxima rodada, a Atalanta volta a jogar diante de seus torcedores e terá pela frente a Fiorentina, que faz um campeonato irregular e ocupa a parte intermediária da tabela, com nove pontos e apenas duas vitórias até aqui. O jogo está marcado para o próximo domingo. Um dia antes, no sábado, e buscando se recuperar, a Roma visita a Inter de Milão.

Atalanta teve marcação sólida e se defendeu para garantir importante vitória fora de casa

Na partida, Scalvini recebeu bela assistência de Hojlund. Com liberdade na entrada da área, teve espaço para escolher o canto e finalizar com tranquilidade para dar a vitória à sua equipe.

Diante de um jogo truncado e com poucas chances de gol, o técnico da Roma, José Mourinho, ficou irritado com a atuação da arbitragem. Ele já havia reclamado de um pênalti não marcado em Zaniolo ao fim do primeiro tempo.

Na etapa final, o juiz Daniele Chiffi perdeu a paciência com o treinador português e o mostrou o cartão vermelho. Com pouca inspiração ofensiva, o time grená esbarrou na marcação da Atalanta, que se fechou no fim da partida e garantiu a vitória de 1 a 0 em pleno estádio Olímpico.