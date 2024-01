Com a reforma no Maracanã, o Flamengo buscou alternativas para mandar suas primeiras partidas do Campeonato Carioca. Como efeito prático, o clube vendeu seus mandos de campo das primeiras rodadas, verba que fez com que suas partidas fossem as únicas do Estadual sem prejuízos financeiros operacionais até agora. O time rubro-negro atua com time reserva porque os titulares estão em excursão nos Estados Unidos.

PUBLICIDADE Nem Vasco, Botafogo e Fluminense conseguiram arrecadar dinheiro com bilheteria somando as primeiras rodadas do Estadual. O Flamengo, com os acordos feitos com federações regionais, como a Paraibana, e empresários, somou mais de R$ 1,5 milhão nos dois primeiros jogos. A equipe joga neste sábado, em Natal, contra a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas. Será a terceira partida da turnê pelo Norte e Nordeste, que terá outros dois compromissos, contra Sampaio Corrêa-RJ e Bangu, longe do Rio. Desde 2023, o clube rubro-negro estava ciente de que não poderia utilizar o Maracanã durante o mês de janeiro. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, chegou a revelar o desejo de mandar os primeiros compromissos da equipe em estádios fora do Rio. Ednailson Rozenha, presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), foi um dos interessados em receber os jogos do time carioca.

Flamengo x Audax Rio, na Arena da Amazônia, registrou o recorde de bilheteria do estádio. Foto: Marcelo Cortes/ CRF

“Os clubes e o futebol do Amazonas estão vivendo uma evolução nunca antes vista neste século, e ter uma partida do clube mais popular do País aqui é uma forma de presentear o torcedor flamenguista que se esforça muito para ver seu time e, principalmente, uma oportunidade de aprendizado e capacitação, por meio da realização de partidas desse nível”, afirmou, em novembro do ano passado. A partida contra o Audax, como consequência, teve o recorde de arrecadação do estádio, com renda de R$ 6,574 milhões.

Segundo informado nas súmulas das partidas, Flamengo arrecadou, com a venda de seu mando, R$ 1,3 milhão e R$ 250 mil, contra Audax Rio e Nova Iguaçu, respectivamente. Na segunda partida, que ocorreu em João Pessoa, Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol, foi quem convidou formalmente o time rubro-negro. A ação gerou críticas e elogios de mandatários dos clubes do Estado. O resultado operacional foi negativo (despesas da Ferj, segurança, etc), apesar da renda superior a R$ 1,5 milhão.

Com ingressos vendidos até R$ 600, a partida registrou a maior renda da história em um jogo de futebol na Paraíba, com cerca de R$ 1,5 milhão. Foram 16.428 presentes no Almeidão, abaixo da capacidade permitida de 20 mil torcedores. Os números do Flamengo – mesmo jogando com a equipe sub-20 em meio à excursão do time de Tite pelos EUA – se provaram um sucesso para a diretoria rubro-negra.

Landim já havia mostrado desejo de mandar partidas do Flamengo para fora do Rio no Carioca. Foto: Fabio Motta/Estadão

“A gente tem 44 milhões de torcedores, mas só oito milhões no Rio de Janeiro. Os demais estão espalhados pelo Brasil. É muito importante que a gente leve o Flamengo para eles também”, afirmou o presidente Landim, em Manaus. “Esse é um trabalho que a gente vem fazendo com a Federação (Ferj) e esse ano estamos fazendo, pelo menos, quatro jogos do Flamengo em outras cidades.” A partida contra o Bangu, pela oitava rodada, ainda não estava nos planos iniciais, mas ocorrerá no Sergipe. Em cada um desses encontros, o Flamengo utiliza um patch especial em seus uniformes, em alusão ao Estado onde ocorre a partida.

Na próxima semana, o Flamengo encara o Sampaio Corrêa no Mangueirão, em Belém. Assim como a partida em João Pessoa, essa também gerou reclamações de dirigentes e técnicos paraenses. Não é ‘mimimi’, não. A gente pensa para o melhor do futebol. Se eu estou no Pará, igual essa história de jogo do Flamengo, eu quero que o Flamengo se dane. Eu não sou flamenguista, não trabalho no Flamengo. Eu já joguei no Flamengo e fiz a mesma coisa em Goiás”, afirmou Hélio dos Anjos, treinador do Paysandu. O clube paraense não pode utilizar o estádio, já que está sendo preservado para a partida do Carioca.

Visitantes e clubes pequenos

O Flamengo não é o único beneficiado nessas partidas em que há a venda do mando. Nos dois primeiros duelos do Cariocão, Audax Rio e Nova Iguaçu receberam R$ 200 mil cada, no acordo junto às federações estaduais. O valor é utilizado pelo clube para arcar com os custos de viagem, salários dos atletas e manutenção de suas dependências.

Em comparação, a partida do Nova Iguaçu como mandante nesta temporada – contra o Sampaio Corrêa-RJ – deu renda bruta com bilheteria de R$ 9 mil. Com o valor da venda de mando contra o Flamengo, o clube arrecadou o equivalente a 22 jogos em seus domínios no Rio.

Flamengo atuou contra o Nova Iguaçu com uma equipe sub-20. Foto: Paula Reis/ CRF

Os valores para as demais partidas do Flamengo (Portuguesa-RJ, Sampaio Corrêa-RJ e Bangu) ainda não foram divulgados, mas os clubes devem receber cota equivalente àquela que Audax e Nova Iguaçu somaram a seu fluxo de caixa. “A venda de mando de campo no Campeonato Carioca tem sido uma constante nos últimos anos. Essa é uma alternativa que os clubes de menor investimento, que têm um calendário curto, basicamente só do primeiro semestre, buscam para conseguir novas receitas, explorando o potencial comercial dos quatro grandes do Rio”, aponta Bruno Romeiro, sponsorship manager da agência Absolut Sport, com passagem pelo marketing da CBF.

PUBLICIDADE Não há restrições para venda de mando no Campeonato Carioca, contanto que a mudança seja comunicada com antecedência. Nos regulamentos da CBF, em competições nacionais, não é permitido que um time tenha ganho comercial em prejuízo do equilíbrio técnico da competição. Além disso, nas últimas cinco rodadas do Brasileirão, não é permitida a venda do mando. Resultados financeiros negativos dos grandes times Jogando apenas no Rio, Vasco, Botafogo e Fluminense tiveram de arcar com prejuízo em seus caixas a cada rodada do Campeonato Carioca. A renda da bilheteria não é suficiente para arcar com os custos operacionais nas partidas, seja como mandante ou visitante. O que salvam esses times são os patrocinadores. Das partidas de cada um dos clubes até a 3ª rodada, apenas o Vasco conseguiu um resultado financeiro positivo com a renda da bilheteria. Contra o Boavista, na estreia do Carioca, o clube, depois de despesas e retenções da Ferj, somou apenas R$ 135 mil com renda líquida – ainda dividiu uma parcela de seus ganhos com a equipe visitante.

Somando todos os jogos, o Botafogo é quem teve maior prejuízo em seus jogos: cerca de R$ 280 mil negativos ao final da terceira rodada. Esse valor é impulsionado principalmente pelo baixo público como mandante no Estádio Nilton Santos. Na estreia, contra o Madureira, foram pouco mais de 10 mil torcedores, para uma renda bruta de R$ 170 mil – que não evitou o resultado financeiro negativo.

Fluminense, com R$ 107 mil negativos, e Vasco, com R$ 21 mil negativos, acompanham o Botafogo nesse quesito. Além do baixo público nas arquibancadas – o time tricolor, sem poder utilizar o Maracanã, tem mandado seus jogos em Volta Redonda –, também arcam com as despesas em jogos que atuam como visitantes. Esse fator prejudica ainda mais o caixa, enquanto Flamengo obteve mais de R$ 1,5 milhão com apenas duas partidas.

Impacto dos jogos fora do Rio