Comemorações de gols do Napoli fazem a terra tremer e impactam medições sismológicas e vulcânicas

A sala de vigilância do Observatório do Vesúvio, o mais antigo instituto de vulcanologia do mundo, fica a apenas 1,6 km do Estádio Diego Armando Maradona: alguns minutos a pé ou a uma única parada na linha de trem da casa do Napoli. É longe o suficiente, porém, para que o barulho do estádio não o alcance. Dentro do observatório, uma equipe de vulcanólogos, geólogos, físicos e químicos monitora continuamente uma série de telas, rastreando os três centros vulcânicos ativos da região: o próprio Vesúvio, a ilha de Ischia e os Campos Flégreos.

As telas exibem um conjunto de dados e imagens em tempo real de uma sofisticada rede de estações de medição, câmeras térmicas e sistemas de videomonitoramento, informações de vital importância para Nápoles, uma cidade de dois milhões de habitantes. Os monitores nunca são usados para assistir aos jogos de futebol.

Napoli está próximo de voltar às glórias dos tempos de Diego Maradona. Foto: Ciro De Luca/ Reuters

A sala de vigilância, porém, não precisa ver um jogo ou ouvir o grito da torcida para saber, quase imediatamente, quando o Napoli anota um gol. “Não precisamos assistir”, diz Francesca Bianco, diretora do observatório. “Os instrumentos nos avisam.” A terra treme.

Também não são apenas jogos em casa. Gols marcados a centenas de quilômetros de distância têm um efeito notável. “Se dezenas de milhares de pessoas pularem para comemorar ao mesmo tempo, veremos isso”, disse Bianco. Seus colegas sabem que devem desconsiderar esses dados, é claro, e ela não notou nada particularmente incomum nos últimos meses. Sismograficamente falando, disse ela, todos os gols causam reflexos semelhantes.

A única diferença, realmente, é que os tremores têm sido mais frequentes. Há uma explicação fácil para isso. O Napoli marcou mais gols. Tem registrado mais vitórias. Teve mais motivos para comemorar. Dentro da sala de monitoramento, os cientistas notaram. Afinal, é para isso que servem todos aqueles dados nas telas: para saber quando algo está prestes a explodir.

DESTINO TENTADOR

Em sua barraca do lado de fora do estádio do Napoli, Mariano puxa para baixo mais um lenço azul-celeste e às pressas, sem cerimônia, atira-o para um cliente. É estampado com as palavras “Napoli Campioni”. Ele grita o preço e estende a mão, impaciente, para pegar a nota.

Sua negociação é ligeira e tem sido assim há algum tempo. Esse foi um de seus últimos lenços. As faixas decoradas com a bandeira italiana e o número 3 também quase esgotaram. Os torcedores devoram tudo e todos comemorando o próximo título da liga do Napoli, seu primeiro Campeonato Italiano desde 1990 e apenas o terceiro em sua história. Pode acontecer na próxima rodada.

No entorno da casa napolitana, comerciantes vendem artigos em comemoração ao título italiano. Foto: Ciro De Luca/ Reuters

O fato de o Napoli ainda não ter erguido a taça parece irrelevante. Poucos esperavam que a longa espera do clube - e da cidade - pela glória acabasse neste ano. Afinal, faz menos de 12 meses que um grupo de torcedores roubou o carro do técnico Luciano Spalletti e prometeu devolvê-lo apenas se ele aceitasse pedir demissão. Durante o verão, o Napoli perdeu sua espinha dorsal de longa data - o zagueiro Kalidou Koulibaly, o craque local Lorenzo Insigne e o amado atacante Dries Mertens - no mercado de transferências. Havia no ar a expectativa de uma temporada de transição.

Em vez disso, o Napoli liquidou a competição. Ele ocupou o topo da Série A durante grande parte do ano, ampliando a distância enquanto seus rivais teóricos caíam no esquecimento um a um. Há alguns meses, sua liderança havia crescido para 19 pontos, a maior vantagem que a primeira divisão italiana já teve.

Nas últimas semanas, isso diminuiu um pouco. O Napoli vacilou um pouco, derrotado pesadamente pelo Milan no campeonato e depois eliminado por eles na Champions League. A Lazio, sua última rival na liga, reduziu sua vantagem para 14 pontos. Ainda assim, com apenas oito jogos para disputar, todos concordam que é tarde demais para o Napoli ser derrotado agora.

Já em janeiro, o técnico da Roma, José Mourinho, estava (possivelmente de forma sarcástica) parabenizando o clube pelo título italiano. Stefano Pioli, treinador do Milan, declarou que o Napoli conquistaria o título da liga mesmo depois de ver seu time golear em Nápoles. “Só tenho coisas boas a dizer sobre eles”, disse ele.

Mesmo aqueles dentro do clube não estão preocupados com o destino. Spalletti descreveu sua equipe como aquela que está conquistando o título. Victor Osimhen, o atacante cujos gols se mostraram tão vitais para as ambições do Napoli, disse que mal pode esperar para ver as comemorações quando o triunfo for oficial.

Victor Osimhen é um dos destaques do Napoli na temporada. Foto: Andrew Medichini/ AP

Talvez o mais impressionante, porém, seja o fato de os fãs compartilharem essa confiança. Nápoles é uma cidade orgulhosamente supersticiosa, suas ruas, seus prédios e seu povo imbuídos de uma crença genuína e respeito pela scaramanzia: o poder da superstição.

MADRUGADA DE SEGUNDA

Muito perto de quebrar um jejum de 33 anos sem conquistar o título do Campeonato Italiano, o Napoli provocou grande euforia em sua torcida ao vencer o clássico com a Juventus no domingo, e os ansiosos não conseguiram segurar a ansiedade. Ao retornarem de Turim, onde bateram os juventinos por 1 a 0, os jogadores foram surpreendidos com uma grande festa nas ruas de Nápoles, com milhares de torcedores celebrando, na espera pela confirmação do título que, conforme o cenário apresentado, é apenas questão de tempo.

Faltam sete rodadas para o fim da liga nacional e, portanto, 21 pontos em disputa. Líder com 78 pontos, o time napolitano tem 17 a mais do que a vice-líder Lazio. Para ser campeão na próxima rodada, ao longo do fim de semana, precisa vencer a Salernitana no sábado e torcer para que a Lázio não vença a Inter de Milão no domingo.

Pouco preocupados com a matemática, os torcedores levaram bandeiras e sinalizadores para recepcionar os jogadores na saída do Aeroporto de Capodichino durante a madrugada desta segunda-feira (horário da Itália). Assim que o ônibus da delegação foi avistado, a euforia tomou conta da torcida, que cantou para celebrar e contagiou os atletas. Alguns jogadores se renderam à animação da festa precoce e subiram no teto do veículo para retribuir o carinho dos napolitanos que festejavam na rua. O gerogiano Khvicha Kvaratskhelia, um dos protagonistas do time e sensação do futebol italiano, era um dos mais empolgados. Com um chapéu na cabeça, transmitiu o momento ao vivo por meio dos stories de sua página no Instagram.

MARADONA

O Napoli não vence o Campeonato Italiano desde a temporada 1989/1990, quando tinha Diego Armando Maradona como principal estrela de uma equipe com outros nomes lendários, como o atacante brasileiro Careca. Duas temporadas antes, venceu a liga nacional pela primeira vez, em 1987/1988, também sob o comando de Maradona. Após o craque argentino ser pego no doping no ano seguinte ao segundo título, o clube, que já tinha seus problemas financeiros, entrou em um período entre campanhas ruins e medianas, até falir em 2004. Comprado pelo produtor cinematográfico Aurelio De Laurentiis, recuperou-se a partir das divisões inferiores e voltou à elite na temporada 2007/2008.