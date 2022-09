Comemos o Luva de Pedreiro: um PF simples adaptado do prato de Ivete Sangalo em restaurante de SP

O famoso menu do Paris 6, conhecido por batizar seus pratos com nomes de celebridades que frequentam o local, foi atualizado na semana passada. Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, ganhou um prato para chamar de seu no badalado restaurante de São Paulo. O jovem influenciador, fenômeno nas redes sociais, “virou” um PF gourmet que a reportagem do Estadão provou.

Luva de Pedreiro visitou uma das unidades do Paris 6 em São Paulo recentemente e jantou com Isaac Azar, fundador e proprietário do bistrô, a quem cativou com sua simplicidade. “Foi uma das pessoas mais carismáticas que já vieram ao Paris 6″, conta o empresário ao Estadão. Quando esteve no local, o influenciador passou em várias mesas para atender aos pedidos de fotos.

Todos os pratos são criados “a quatro mãos”, isto é, a pessoa que empresta seu nome à refeição revela suas preferências gastronômicas a Azar, que transforma a ideia em realidade. Com o Luva de Pedreiro não foi diferente.

PF em homenagem ao Luva de Pedreiro custa R$ 75 Foto: Alex Silva/Estadão

O baiano natural da pequena Quijingue contou que o que mais lhe apetece nas refeições é um prato simples, o popular PF, que tradicionalmente leva arroz, feijão, uma proteína e salada. “Ele queria comer algum prato que levasse carne”, diz Azar. Segundo o empresário, o PF do Luva é uma adaptação de um prato que já existia em homenagem a Ivete Sangalo e “fazia enorme sucesso”.

“Nossos pratos são ligados à frequência das pessoas na nossa casa e, como a Ivete não vinha frequentando muito nosso restaurante, o prato tinha saído do menu. Agora, volta com muitas semelhanças”, explica.

Carré de Boeuf à Luva de Pedreiro

Chamado de Carré de Boeuf à Luva de Pedreiro, o prato do influenciador traz cubos de filé mignon salteados ao alho, acompanhados de arroz, feijão, uma pequena porção de farofa, uma banana à milanesa e dois ovos fritos com a gema mole. Não há segredo nessa refeição trivial. Faltou, porém, sabor à carne, preparada com pouco tempero.

Quem estiver curioso para provar a iguaria que homenageia o jovem influenciador terá de pagar R$ 75. Ele seria vendido a R$ 89, mas, segundo a assessoria do restaurante, houve um erro no sistema. O valor gerou críticas ao restaurante nas redes sociais por se tratar de um prato simples, vendido a um preço muito menor em outros bares e restaurantes da capital paulista - alguns até com pompa.

Pudim de leite do Luva de Pedreiro finalizado com raspas de limão Foto: Alex Silva/Estadão

“As críticas são completamente infundadas. Qualquer prato que leve filé mignon em qualquer restaurante que seja do nível do Paris 6 em São Paulo não vai custar menos de R$ 80 ou R$ 90″, argumenta o proprietário do bistrô. “Usamos filé mignon de fornecedor homologado. Existe todo um trabalho para fazer um prato de altíssima qualidade”.

O criador do bordão “receba” ganhou também uma sobremesa com seu nome. Trata-se de um pudim de leite finalizado com raspas de limão siciliano. A reportagem provou o doce, que ainda não está à venda em nenhuma das unidade, e constatou que ele é o ponto alto da experiência gastronômica.

É saboroso, graças, especialmente, à calda de caramelo, entregue no ponto certo, com textura densa e sem ser enjoativa. Luva tem corrido o mundo e provado de culinárias diferentes. Esteve em Paris, com o PSG, e também na Espanha, ao lado de Ronaldo.

‘Casa dos famosos’

Inspirada na Paris dos anos 1920, a rede de restaurantes, que mistura arte e gastronomia, tem 30 unidades espalhadas no Brasil. Só em São Paulo são nove, duas delas próprias, situadas no bairro dos Jardins, uma colada na outra. É conhecida mais pelo sucesso no marketing do que pela gastronomia.

A estratégia dessa combinação entre gastronomia e celebridades é parte do marketing das casas, que faturam mensalmente cerca de R$ 10 milhões. O próprio Azar cuida da divulgação da marca do restaurante. Antes, apostava em seus seguidores do Twitter. Agora, a dedicação é focada no Instagram, no qual tem mais de 1,5 milhão fãs.

Luva de Pedreiro não é a única figura ligada ao esporte homenageada no Paris 6. Neymar, Philippe Coutinho, Kaká, Rodrygo, Raphael Veiga, Cássio, Gustavo Mosquito, Craque Neto, Key Alves, Falcão, Daniel Alves, Lucas Lima, Deyverson, Emerson Sheik e Alexandre Pato são alguns deles.