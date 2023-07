Comercial francês que troca jogadoras da seleção feminina por homens viraliza nas redes; veja

Com menos de uma semana para o início da Copa do Mundo Feminina de 2023, a mídia francesa Orange produziu um comercial que parece ter acertado em cheio. A produção, que viralizou nas redes sociais, exibe uma série de lances plásticos que, supostamente, seriam de craques da seleção masculina do país, como Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, mas que, no final, eram do time feminino, “disfarçados” com edição.

A ideia do veículo foi desafiar a percepção do público sobre o futebol das mulheres e mostrar que as atletas também proporcionam momentos marcantes, além da habilidade necessária para representar sua nação em um Mundial. O vídeo contém jogadas trabalhadas, dribles, um gol de voleio e outro de falta.

“Sem spoilers, mas esse é o comercial de futebol mais inteligente que eu já vi”, escreveu um usuário ao divulgar a publicidade.

A produção começa mostrando os lances normalmente, mas, em vez das jogadoras da seleção, foram utilizados efeitos para substitui-las pelos atletas da seleção masculina. É difícil notar a edição ao assistir a primeira vez.

Após os “melhores momentos”, uma mensagem na tela diz: “Apenas Les Bleus (apelido do esquadrão francês) podem nos dar essas emoções, mas não foram eles que você acabou de ver”. Em seguida, a montagem é revelada com as reais protagonistas do comercial, que incluem craques como Sakina Karchaoui e Selma Bacha.

A repercussão da publicidade no Twitter foi, de maneira geral, positiva. Usuários elogiaram a criatividade do veículo e, como era previsto, também houveram comparações entre as modalidades masculina e feminina. “A mensagem é que o futebol feminino é emocionante de assistir”, escreveu um perfil, rechaçando uma “rivalidade” entre os gêneros.

A França está no mesmo grupo do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023. O jogo entre elas está marcado para o dia 29 de julho, na segunda rodada. As outras equipes na chave são Jamaica e Panamá. Tanto seleção brasileira quanto a adversária europeia buscam um título inédito da competição.