Comitê da Fifa multa Alemanha em R$ 14,5 mil por não enviar jogador à coletiva de imprensa

O Comitê Disciplinar da Fifa sancionou a Federação Alemã de Futebol com uma multa no valor de 10 mil riais catarianos (R$ 14,5 mil) e uma advertência por violação do artigo 44 do regulamento da Copa do Mundo. As violações estão relacionadas à coletiva de imprensa obrigatória realizada em 26 de novembro, antes da partida contra a Espanha.

Pressionada pela derrota para o Japão, por 2 a 1, na estreia, a seleção alemã resolveu não mandar nenhum jogador para a coletiva de imprensa que antecedeu o duelo com a Espanha. O técnico Hansi Flick revelou, na época, que a decisão foi tomada devido ao tempo de locomoção até o local.

A Alemanha está na região norte do Catar e levaria três horas para chegar no local onde aconteceria a coletiva. Por causa disso, apenas Flick compareceu, contrariando os protocolos da entidade. “Não queremos fazer esta viagem para nenhum jogador, são quase três horas. Os jogadores devem se preparar para o treinamento. Estamos focados em jogar contra a Espanha”, disse o treinador, na ocasião.

Hansi Flick, técnico alemão, justificou a ausência de atletas na coletiva justificando a distância da concentração até o local da conversa com a imprensa. Foto: Ina Fassbender/AFP

A Alemanha está hospedada em um resort em Al Ruwais e treina no Al Shamal, estádio da cidade. Para chegar ao National Convention Centre, em Doha, local das coletivas de imprensa, é necessária uma viagem de 113 quilômetros. A partida contra a Espanha foi no Estádio Al Bayt, em Al Khor, cidade que fica no meio do caminho entre Al Ruwais e a capital catariana.

A Alemanha volta a campo nesta quinta-feira quando terá pela frente a Costa Rica. Os alemães somam apenas um ponto no Grupo E, que tem a Espanha como líder, com quatro pontos. Japoneses e costa-riquenhos soma três pontos cada.