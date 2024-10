Como Abel Ferreira pode escalar o Palmeiras após a lesão de Mauricio?

O Palmeiras tem “nove finais” na busca pelo terceiro título consecutivo do Campeonato Brasileiro. Vice-líder e três pontos atrás do Botafogo, a equipe passa a ter um desafio ainda maior após lesão de Mauricio, que o tira da temporada palmeirense em momento decisivo. Abel Ferreira, agora, trabalha para montar um novo time considerado titular e que vai brigar por mais uma taça.

Entenda Mauricio lesiona o joelho e pode perder restante do Brasileirão

PUBLICIDADE Mauricio sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito em treinamento realizado na Academia de Futebol na sexta-feira. O caso não é cirúrgico, mas representa a baixa de uma peça fundamental na retomada da equipe após as eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores. Nos últimos seis jogos, o camisa 18 sempre esteve em campo, sempre no 11 inicial. Ele costuma ocupar a posição central da linha de três no meio-campo de Abel Ferreira. O que mudou foi quem estava ao seu lado, após uma lesão muscular de Estêvão, substituído por Veiga, que jogou pela direita.

Maurício ficará fora do final da temporada do Palmeiras. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O departamento médico do Palmeiras aproveitou a pausa com a Data Fifa para finalizar o retorno de alguns atletas do elenco que se recuperavam de lesões. Um deles é o próprio Estêvão, já em condições de jogo. Mayke, Marcos Rocha e Marcelo Lomba também voltaram.

A joia palmeirense, com condições de jogo, volta ao time titular. Contudo, Veiga não sairá dos 11 escolhidos por Abel para começar as partidas. A tendência é que o camisa 23 seja deslocado para o centro, como já jogou anteriormente, no lugar de Mauricio.

Assim, um time base do Palmeira seria: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno e Richard Ríos; Estêvão, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López. Há, ainda, a possibilidade de jogar com Mayke pelo lado direito, mais avançado. Entretanto, em outras oportunidades que Abel Ferreira testou os laterais como ponta, a formação não teve sucesso.

Ainda antes da lesão de Mauricio, após o empate por 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, Raphael Veiga sintetizou a obstinação do grupo palmeirense com o título brasileiro. “O Abel sempre fala que a gente tem que encarar cada jogo como uma final, pois a gente nunca sabe quando vai ser o jogo do título, então todo jogo é importante, todo ponto é importante, e o nosso compromisso é fazer o nosso melhor porque a gente já provou outras vezes que a gente sabe chegar a finais de ano, a finais de campeonato”, avaliou.

Consolidado como um dos principais jogadores do Palmeiras na Era Abel Ferreira, Veiga irá retomar o lugar que Mauricio ocupou por mérito do reforço após a chegada no meio do ano.

“Fico feliz pela adaptação rápida. É difícil trocar de clube e já estar jogando e incluído no grupo. Eles me ajudaram bastante. Consegui ter muitas oportunidades e isso ajuda para que você tenha uma sequência e mostre o trabalho. Vestir essa camisa é uma responsabilidade, brigamos por títulos e temos de estar sempre correspondendo bem”, comentou Mauricio antes da partida contra o Red Bull Bragantino.

O jogador chegou ao Palmeiras nesta temporada após longa negociação com o Internacional. Mauricio foi adquirido pelo clube alviverde por 10,5 milhões de euros, cerca de R$ 62 milhões na cotação da época. Desde que chegou, atuou em 15 partidas e tem três gols.

Além dele, o departamento médico do Palmeiras tem Bruno Rodrigues e Joaquín Piquerez. Os dois se recuperam de cirurgias no joelho. O atacante rompeu o ligamento, enquanto o uruguaio teve uma contusão no menisco. Eles voltam apenas em 2025.

O Palmeiras se prepara para voltar a campo no próximo dia 20, um domingo, quando visita o Juventude em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h. O time está invicto há nove jogos. Depois do time gaúcho, os adversários serão: Fortaleza (casa)