Como apostas casadas foram usadas em esquema para enganar radar e multiplicar ganhos; entenda

Em um grupo de Whatsapp batizado de “Operação FDS”, Thiago Chambó, conhecido como TH CH, apontado pelas investigações do Ministério Público de Goiás como um dos principais articuladores do grupo de apostadores que aliciava jogadores para a manipulação de resultados, compartilha com outros membros do grupo uma aposta múltipla envolvendo cinco eventos diferentes, entre cartões amarelos e equipe vencedora de uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Com investimento de R$ 175, o grupo arrecadou R$ 43.312,50.

A aposta consistia em Alef Manga, que vai depor ao Ministério Público de Goiás na próxima sexta-feira, e Diego Porfírio receberem cartão no jogo entre América-MG e Coritiba, combinado com empate ou vitória do Goiás, em partida com o Santos, e cartões para Nino Paraíba, em Flamengo x Ceará, Bryan Garcia, em Athletico-PR x Fluminense, e Vitor Mendes, em Juventude x Avaí. Todos os jogos aconteceram na 25ª rodada do torneio nacional da última temporada.

Alef Manga está afastado do Coritiba e vai prestar depoimento na próxima sexta-feira ao Ministério Público de Goiás sobre o caso. Diego Porfírio está atuando no Guarani e participa das atividades do clube normalmente. Nino Paraíba e Vitor Mendes foram afastado do América-MG e Fluminense, respectivamente, enquanto Bryan Garcia teve contrato rescindido pelo Athletico-PR.

O grupo usava de diferentes estratégias para burlar o sistema antifraudes dos sites de apostas. Além de dividir as apostas em duas plataformas distintas, Betano e Bet365, a quadrilha modificava a ordem e usava diferentes contas para realizar a mesma aposta. Outra variação consistia em apostar em resultados distintos no jogo que integrava a aposta. Em algumas, apontavam vitória do Santos ou empate, em outras, vitória do Goiás ou empate e ainda vitória de Santos ou Goiás, descartando o empate. Apesar de perderem alguns jogos por errarem o vencedor, conseguiram multiplicar os ganhos nos demais. Eles juntaram com esta mesma aposta casada, em diversificadas ordens e sites, R$ 730.616,00.

Conversa entre apostadores flagra aposta múltipla de cinco eventos. Foto: Reprodução

Como funcionam as apostas casadas?

As casas de apostas oferecem uma série de combinações para cada modalidade esportiva. As apostas casadas ou múltiplas são comuns e atrativas por potencializar o retorno do dinheiro investido. Elas não se restringem ao futebol e ao que ocorre apenas nas quatro linhas. Títulos, demissões de treinadores e contratações de jogadores estão entre os itens em que alguém pode aplicar seu dinheiro. Para os ganhos serem ainda maiores, os apostadores podem fazer combinações, as chamadas apostas múltiplas ou casadas. Nesse estilo, as odds (cotação aplicada para cada evento) se multiplicam e, com a organização de um esquema com atletas, os ganhos se tornam factíveis com retornos de centenas de milhares de reais. Uma possibilidade é apostar a demissão de um técnico em 2023 e combiná-la à contratação de um atleta a partir de determinado mês e à conquista de um título futuro.

Em um jogo do Campeonato Brasileiro entre os times A e B, por exemplo, um apostador pode aplicar seu dinheiro na vitória da equipe A, B ou empate, como funciona a tradicional loteria esportiva. Mas ele pode ir além, apostar no placar exato, no número total de gols do jogo ou de um dos times em um dos tempos. Há entre 100 e 200 combinações possíveis em jogos do futebol brasileiro. Esse número varia de acordo com cada casa de aposta e com a importância da partida.

Duelos de campeonatos internacionais ampliam esse número a 500 ou 600 combinações. Partida, equipe, tempo de jogo e jogador norteiam as apostas que podem ser aplicadas em gols, placar, laterais, escanteios, finalizações, assistência, total de passes, tipos de gols e pênaltis.

Ou seja, o indivíduo pode fazer uma aposta mais simples ou ser mais preciso e apontar que determinado evento vai acontecer com um jogador específico em um certo momento do jogo. Essa riqueza de detalhe contribui para manipulações, porque muitas podem passar despercebidas dada a movimentação ínfima que um escanteio ou cobrança de lateral representa em um jogo de futebol.

Para apostar, a pessoa deve ser maior de idade e se cadastrar em uma plataforma, associar à conta pessoal informações bancárias para depósitos e pagamentos e efetuar um aporte inicial, que pode ser por Pix, boleto bancário, transferência, cartão de crédito e débito e, em alguns casos, criptomoedas.

Como uma fraude prejudica o funcionamento das casas de apostas?

As apostas também apresentam variações de odds de acordo com o momento em que são feitas: antes (pre-match) ou durante o jogo (live). Apostar em um time extremamente favorito rende um ganho menor, porém se ocorrer alguma notícia negativa envolvendo essa equipe, como desfalques e a opção do treinador de escalar reservas, essa cotação pode aumentar, de forma a reduzir ou aumentar os ganhos do apostador ou da casa de apostas.

Assim, um esquema de manipulação dos fatos de um jogo prejudica o bom funcionamento do site de apostas, resultante de uma informação assimétrica e privilegiada que desequilibra os entes envolvidos na aposta, provocando uma falha de mercado. Isso porque quando se tem certeza de um fato, a cotação dele deveria ser baixa e não resultar em ganho vultoso para o apostador.

Um mecanismo utilizado pelas casas de apostas se assemelha muito ao praticado em game shows da televisão brasileira, como o Show do Milhão e Topa ou Não Topa (ambos comandados por Silvio Santos no SBT). Se o apostador faz um jogo casado, antes mesmo de sua conclusão, a casa de apostas te propõe encerrá-lo antes por um valor intermediário, em que você não corre risco de perder tudo, nem a casa de tomar um grande prejuízo. Esse sistema se chama cash out e é apresentado por boa parte das empresas especializadas no setor.