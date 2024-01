Como equilibrar o caixa, Corinthians? Nova gestão tem desafio de manter time forte e contas em dia

Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, foi enfático em uma de suas primeiras entrevistas como novo diretor de futebol do Corinthians. “Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo. Nós vamos brigar com eles de igual para igual”, disse o dirigente, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Para a formação de um time competitivo, porém, é necessário estabilidade no fluxo de caixa. Buscando cumprir a promessa de montar um elenco a altura dos rivais, o presidente Augusto Melo, eleito no fim do ano passado, encerrando uma hegemonia de 16 anos do grupo de Andres Sanchez no comando do clube, está descobrindo que o cenário não é tão simples quanto parecia ser.

Com aproximadamente 32 milhões de torcedores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Corinthians é o clube com a segunda maior arrecadação do país, somente atrás do Flamengo, que conta com 45 milhões de fanáticos. Mas ter um grande número torcedores por si só não garante que os cofres do clube estão saudáveis, ou tampouco a garantia de times fortes em campo. A gestão de Duílio Monteiro Alves, foi marcada pela austeridade, com uma diminuição de 6% da dívida total, mas também pela falta de títulos, fazendo dele o primeiro mandatário corintiano a não erguer nenhum troféu.

Assim, Augusto Melo assumiu o Corinthians com a missão de fazer o time voltar a ser protagonista no cenário nacional sem deixar de lado o cuidado com as finanças do clube. O Corinthians terminou 2023 com uma arrecadação recorde de R$ 1 bilhão, deixando em caixa R$ 100 milhões para a gestão de Augusto Melo. A dívida do clube, por outro lado, aumentou para R$ 850 milhões. A gestão de Duílio alegou que o crescimento do passivo tem a ver com o pagamento de juros muito elevados — em três anos, foram pagos quase R$ 400 milhões em ágio.

Com o superávit, o Corinthians começou o ano com o objetivo de ser agressivo no mercado para qualificar o elenco. Três reforços já foram anunciados até o momento: o volante Raniele, o lateral-esquerdo equatoriano Diego Palacios e o meia argentino Rodrigo Garro. Este último, porém, ainda não assinou contrato. Ao Uol, o presidente do Talleres-ARG, time do atleta, disse que só vai concretizar a venda quando todas as partes assinarem contrato — o negócio está estimado em R$ 30 milhões a serem pagos em três parcelas. A notícia pegou os dirigentes brasileiros de surpresa, ainda mais pela boa relação com a diretoria do Talleres.

Apesar de não haver sinalização algum de que o negócio envolvendo Garro vai dar para trás, a imagem do clube está arranhada na Argentina por causa de negociações anteriores. Enquanto o clube estuda a possibilidade de envolver o volante Fausto Vera em alguma transferências, o Argentinos Juniors acusa o Corinthians de dever 4 milhões de dólares (atualmente cerca de R$ 19,4 milhões) pela transferência do atleta. Em outubro, o time de Buenos Aires acionou o Corinthians na Fifa cobrando o pagamento pela compra, que custou R$ 35 milhões em valores parcelados. Para piorar a situação, o meia Matías Rojas também notificou o clube sobre pagamentos atrasados e cogitar ir à entidade máxima do futebol para rescindir contrato.

À época, o Corinthians, por meio de nota assinada por Duílio, admitiu problemas financeiros e o atraso no pagamento de luvas e direitos de imagem de antigos antigos atletas e do atual elenco. A ideia era quitar a dívida ainda em dezembro, deixando R$ 100 milhões em recursos para a nova diretorias. O valor é referente à venda dos atletas Murilo e Felipe, além de acordos publicitários. Porém, ao tomar posse, Augusto Melo contestou haver a quantia e afirmou que “a situação é pior do que imaginamos”. Ele disse, ainda, que contratou uma empresa de auditoria, a Ernst & Young, para analisar a real situação financeira.

“A torcida não saberá só o que encontramos, mas como encontramos o Corinthians. A auditoria não é uma caça às bruxas, mas um instrumento para entendermos a situação do clube e lutarmos no dia a dia. Vamos lutar pela pacificação política, porque o nome do Corinthians é o que importa. Quero deixar claro, se alguém agiu de má fé, vai responder pelos seus atos”, prometeu. “Chega de coleguismo, chega de indicações. O Corinthians daqui para frente será gerido por pessoas honestas, pessoas técnicas, capacitadas que irão nos ajudar a tirar o Corinthians desta situação”, acrescentou.

COMO CONSEGUIR DINHEIRO NOVO?

Mesmo com a arrecadação recorde, a diretoria do Corinthians está em busca de novas fontes de receita para conseguir manter um investimento alto no futebol e ao mesmo tempo em que paga dívidas. Segundo Augusto Melo, o clube trabalha para ter “um dos maiores patrocínios” máster da história do clube. Em nota, a antiga diretoria informou que o atual presidente vetou uma negociação de R$ 75 milhões anuais pelo principal espaço da camisa. Neste sábado, o clube acertou o patrocínio para o principal espaço da camisa de R$ 120 milhões por temporada com uma casa de apostas.

Ele afirmou ainda estar tranquilo com a fama de mau pagador que o Corinthians ganhou ao longo dos últimos anos e afirma que tudo vai ser diferente a partir de 2024. “Tudo está sendo conversado e a partir de janeiro vamos voltar a ser bom pagador. É para ter receitas de incentivo, é uma dívida monstruosa e preocupa, mas através desses parceiros, vamos resolver tudo,” disse Augusto Melo na cerimônia de posse.

O Corinthians pretende, ainda, mudar a maneira como alguns jogadores são negociados atualmente. A diretoria quer sempre adquirir 80% dos direitos econômicos de determinado atleta ao assinar contrato em definitivo, e receber alguma compensação, esportiva ou financeira, no caso de emprestar atletas a outras equipes.

Na cerimônia de posse, Augusto Melo confirmou também a venda do volante Gabriel Moscardo, de apenas 17 anos, ao Paris Saint-Germain. O presidente, mas afirmou que o clube vai ficar com 92,5% da negociação, e a família, 9,5%. Segundo o site Meu Timão, a transação foi fechada em 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) com possibilidade de mais 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões em bônus).

CORDO COM A CAIXA PELA ARENA

Uma das maiores dores de cabeça do Corinthians nos últimos anos é a dívida de R$ 611 milhões com a Caixa Econômica Federal pelo financiamento da construção de seu estádio, a Neo Química Arena, palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. Em julho do ano passado, as partes chegaram a um acordo para um projeto de quitação da pendência durante os próximos 20 anos. São R$ 300 milhões provenientes da negociação dos naming rights à Neo Química e os outros R$ 311 milhões, em prestações de aproximadamente R$ 16 milhões.

O clube tem conversas com o banco estatal pela venda de parte da Arena para se livrar do pagamento de juros, mas sem abrir mão de ser sócio majoritário do empreendimento. O Corinthians deseja manter 51% das cotas do fundo de investimentos do estádio e disponibilizar 49% ao mercado financeiro. A ideia é de que o banco estatal fique com um percentual maior das cotas e uma parte menor seja oferecida a investidores na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). Isso permitiria a qualquer investidor, incluindo torcedores de outros clubes, comprar ações da Neo Química Arena. Os donos das cotas receberiam dividendos proveniente de todas as receitas do estádio (bilheteria, alugueis de espaços comerciais, eventos, etc).

Caso o negócio avance, deverá ser concluído apenas em 2024, quando inicia a nova gestão do clube. O tema é considerado de suma importância e a finalização do acordo é vista como fundamental para manter as dívidas do clube equacionadas. A expectativa é de que o assunto seja resolvido ainda no primeiro semestre. A agremiação diz que a quitação da dívida está alinhavada.

COMO FICA O TIME?

O Corinthians está de olho em contratações para todas as posições, com exceção do gol, posição na qual dispõe do experiente Cássio e o promissor Carlos Miguel. Além da saída dos medalhões, o clube terá a baixa do atacante Pedro, já negociado com o Zenit (RUS) por 9 milhões de euros (R$ 46,7 milhões) e que deixará o time em fevereiro, quando completa 18 anos, e do zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que foi para o Granada, da Espanha.

O Corinthians está perto de acertar a permanência do volante Maycon, emprestado pelo Shakhtar Sonestk. Os ucranianos pedem cerca de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 21,4 milhões) para negociá-lo em definitivo. O clube também tinha o desejo de contratar o lateral-esquerdo uruguaio Matias Viña, ex-Palmeiras, mas os valores para tirá-lo da Roma e a concorrência do Flamengo esfriaram a negociação. Outro alvo era o meia Alan Patrick, pedido de Mano Menezes, mas o jogador optou por renovar com o Internacional. Para o ataque, o sonho de consumo da nova diretoria era Gabigol, mas o Fla já avisou que não vai se desfazer do seu ídolo facilmente e que ele está nos planos do técnico Tite para 2024, mesmo após fechar 2023 em baixa.

Para enquadrar os novos reforços na folha salarial, o Corinthians decidiu pela não renovação dos medalhões Renato Augusto (35 anos), Giuliano (33) e Gil (36). O primeiro está acertado com o Fluminense, enquanto os outros dois vão reforçar o Santos. Há também o caso do lateral-esquerdo Fábio Santos que pendurou as chuteiras, aos 38 anos, e do volante colombiano Cantillo, que foi dispensado e acertou com o Junior Barranquilla-COL. Havia a expectativa de que o volante Paulinho e o meia Ruan Oliveira não continuassem no clube, mas ambos sofreram lesões graves no joelho e a diretoria se viu obrigada a renovar com os atletas.