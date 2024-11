O empate entre Brasil e Uruguai em 1 a 1 na noite desta terça-feira, 19, pelas Eliminatórias da Copa, não foi um bom resultado para a seleção. Com o ponto conquistado na Arena Fonte Nova, o Brasil chegou a 18, e perdeu uma posição. Antes em quarto, a seleção termina a rodada em quinto lugar, ultrapassada pelo Equador, que venceu a Colômbia por 1 a 0.

Com o resultado desta terça a seleção brasileira tem agora cinco vitórias, três empates e quatro derrotas na competição. A Argentina segue líder da competição com 25 pontos. Em segundo lugar está o Uruguai, com 20. Equador e Colômbia estão na terceira e quarta posição respectivamente, com 19 pontos. Com um ponto a menos do que Brasil, o Paraguai fecha o G-6.

Como fica a situação da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa após empate com Uruguai Foto: Andre Penner

Apesar de estar em quinto na tabela, é improvável que o Brasil fique fora da Copa de 2026, já que os seis primeiros colocados garantem vaga na competição e o sétimo disputa a repescagem. Ou seja, entre os 10 países que jogam as eliminatórias, seis se classificam de forma direta e o sétimo ainda tem mais uma chance de conquistar a vaga. Nas últimas edições apenas os 4 primeiros conseguiam a vaga, e o 5º ia para a repescagem. Nesse cenário a situação do Brasil seria mais delicada, mas com o aumento do número de vagas para essa edição, a seleção brasileira precisaria de uma campanha catastrófica para não se classificar. O confronto contra o Uruguai encerrou os jogos das Eliminatórias em 2024. A seleção só volta a campo em março de 2025, para os jogos contra a Colômbia, em casa, e Argentina, fora de casa, pela 13ª e 14ª rodadas da competição, respectivamente. Os locais e horários das partidas ainda vão ser definidos.