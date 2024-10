Como fica a situação do Corinthians no Brasileirão após goleada contra o Athletico-PR?

A goleada de 5 a 2 do Corinthians sobre o Athletico-PR animou o time, que finalmente saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a 16ª posição é provisória. Tudo depende da partida entre Vitória e Red Bull Bragantino, no sábado, 19. Se a equipe baiana não vencer, os corintianos poderão comemorar.

Com 32 pontos, o Corinthians saiu do Z-4 e colocou o próprio Athletico-PR entre os quatro últimos, com 31. O Vitória é 17º, com 29. Caso o time rubro-negro vença, chega aos mesmos 32 dos corintianos. Entretanto, os baianos teriam duas vitórias a mais, recolocando o Corinthians na zona de rebaixamento.

O Athletico-PR, contudo, tem dois jogos a menos e poderá recuperar o prejuízo. A dificuldade é que o time comandado por Lucho González não vence há dez jogos.

Cacá marcou o seu sexto gol na goleada do Corinthians sobre o Athletico-PR-. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após a vitória, o próximo compromisso do Corinthians é domingo, 20, contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe tenta, na Neo Química Arena, reverter o placar de 1 a 0 sofrido no Maracanã na primeira partida. Se vencer por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

Depois, o desafio é o Racing, pela semifinal da Sul-Americana. A primeira partida é na Neo Química Arena, dia 24, às 21h30. A volta, na Argentina, dia 31.

O próximo desafio no Brasileirão é novamente contra um adversário direto, o Cuiabá, fora de casa. Depois, a sequência é Palmeiras (casa), Vitória (fora), Cruzeiro (casa), Vasco (casa), Criciúma (fora), Bahia (casa) e Grêmio (fora).