Como foi o primeiro gol do Brasil em uma Copa do Mundo feminina; veja em vídeo

Uma imagem rara mostra o primeiro gol da seleção brasileira de futebol feminino em copas do mundo. A Fifa divulgou o registro 32 anos depois do torneio realizado em 1991, na China. Na ocasião, o Brasil venceu o Japão por 1 a 0, com gol marcado pela zagueira Elane.

A partida ocorreu em 17 de novembro daquele ano e era o primeiro jogo do Brasil na fase de grupos. No lance, a meio-campista Sissi cobrou um escanteio em direção a área japonesa. A goleira adversária desviou a bola, que sobrou para Elane. A zagueira dominou e chutou para o gol. Houve uma confusão, mas a bola já havia cruzado a linha. Foi, ainda, a única vitória da seleção naquela copa. Depois, vieram derrotas para Estados Unidos e Suécia.

Zagueira era capitã da seleção e também jogou as copas de 1995 e 1999

Nascida no Rio de Janeiro, Elane foi figura recorrente na seleção brasileira na década de 1990. Ela também carregou a braçadeira de capitã nos mundiais de 1995 e 1999, além de ter participado do elenco da primeira Olimpíada com futebol feminino, em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos. Com a amarelinha, Elane foi campeã do Sul-Americano três vezes (1991, 1995 e 1998).

Elane dos Santos fez parte do time que conquistou a medalha de bronze no mundial de 1999, nos Estados Unidos. Foto: Museu do Futebol (Acervo/Divulgação

A jogadora passou por São Cristóvão e Bonsucesso, onde ingressou na equipe adulta. Depois, ela teve passagens pela Portuguesa, Radar, Corinthians, Santos e São Paulo. Houve momentos da carreira em que conciliava o futebol com outras funções, como babá e empregada doméstica.

“Eu só consegui porque tive muita ajuda das meninas que jogavam comigo e de alguns apaixonados pelo futebol feminino. A minha mãe reclamava, dizia que aquilo não tinha futuro. Mas eu sabia que era o que eu queria fazer”, recordou em relato à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em 2020. Depois da aposentadoria, em 2005, Elane começou a trabalhar como motorista no Rio de Janeiro.

Exposição ‘conta’ o primeiro gol em formato de maquete

Os jogos da primeira copa de futebol feminino não foram televisionados. Até a Fifa divulgar as imagens nesta semana, não havia registros públicos. Em 2019, uma campanha publicitária convidou Elane para reproduzir o gol. Atualmente, uma maquete que compõe a exposição “Rainhas de Copas”, do Museu do Futebol, reconstitui o lance.

Exposição Rainha de Copas reconstitui o gol de Elane na Copa do Mundo de 1991. Foto: Museu do Futebol (Divulgação)

A exposição fica aberta até 27 de agosto. As peças mostram os 61 anos que separam a primeira copa masculina, em 1930, e a primeira edição feminina, com imagens restritas e acervos pessoais. O material tem curadoria de Aira Bonfim, Juliana Cabral, Lu Castro e Silvana Goellner. Ingressos podem ser adquiridos aqui.

A seleção brasileira de futebol feminino estreia nesta segunda-feira, 24, na Copa do Mundo 2023, contra o Panamá, às 7h (horário de Brasília), no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália.