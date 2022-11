Como funciona a substituição extra e por que essa regra foi aplicada na Copa do Mundo?

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar só está no seu terceiro dia, mas duas cenas violentas em duas partidas diferentes já chamaram a atenção do público que acompanha o Mundial. Os choques sofridos pelo goleiro iraniano Alireza Beiranvand, na partida entre Inglaterra e Irã, e pelo lateral saudita Al-Shahrani, no confronto entre Argentina e Arábia Saudita, foram fortes e ambos os jogadores tiveram suas cabeças atingidas, chegando a desmaiar em campo após a pancada.

Buscando minimizar os danos físicos e mentais à saúdes dos atletas, a Fifa instituiu uma nova regra para substituições na Copa do Catar. Quando um jogador precisar ser substituído por suspeita de concussão cerebral, a seleção pode realizar uma mudança em seu plantel titular sem que a alteração seja contabilizada no número máximo de substituições que uma equipe pode fazer em uma partida. Atualmente são cinco trocas.

O lateral Al-Shahrani é retirado do jogo após sofrer uma pancada na cabeça na partida entre Argentina e Arábia Saudita. Foto: Carl Recine/Reuters

A mudança na regra, além de assegurar que o atleta contundido não continue em campo após sofrer uma concussão, busca não penalizar equipes que tiveram atletas machucados durante uma partida. Essa não é a primeira vez que o novo regulamento é utilizado em uma competição oficial Fifa. No Mundial de Clubes de 2020, que foi jogado no Catar, a regra foi adotada como um primeiro teste oficial.

É por esse motivo que o Irã pôde fazer seis substituições na partida contra Inglaterra, visto que o máximo de alterações permitidas no regulamento são cinco. O time perdeu por 6 a 2. O jogo chegou a ser paralisado durante oito minutos para que goleiro iraniano Alireza Beiranvand fosse atendido em campo, mas com a confirmação da suspeita de concussão, ele foi substituído. A decisão também serve para que nenhum jogador que tenha batido fortemente a cabeça permaneça em campo, pressionado pela regra das alterações.

No caso da Arábia Saudita, apesar da suspeita de concussão, o treinador Hervé Renard não utilizou todas as alterações disponíveis, realizando apenas quatro mudanças, contanto com o lesionado lateral Al-Shahrani, na partida contra a Argentina. Nos Mundiais anteriores, o número máximo de alterações permitidos eram três, porém, a regra foi alterada após a pandemia do coronavírus, permitindo que outras duas substituições fossem realizadas por cada equipe.