Como o Arsenal, de Gabriel Martinelli, superou a desconfiança e rivaliza com City pelo título inglês

O Arsenal superou as expectativas de início de temporada e lidera o Campeonato Inglês, com 44 pontos, cinco a mais que o vice Manchester City, que conquistou o título da competição em quatro das últimas cinco edições. São 14 vitórias, dois empates e apenas uma derrota da equipe de Londres na campanha. Se o time não era tratado como candidato ao título antes do início da temporada, o torcedor se considera no direito de sonhar.

“A única forma de reduzir a distância (para o Arsenal) é jogando bem e ganhando partidas. Eles estão com uma média muito boa e vão chegar aos 100 pontos se seguirem assim, e não poderemos alcançá-los. Teremos que ser quase perfeitos”, disse Pep Guardiola, treinador do City, no início do mês.

O Arsenal é o terceiro maior campeão inglês, mas não vence o principal título nacional há 19 anos. O time terminou a campanha de 38 rodadas invicto e ficou conhecido como Invincibles (Invencíveis, em português), contando com grandes nomes como os atacantes Thierry Henry e Dennis Bergkamp.

Jogadores do Arsenal comemoram um gol no clássico com o Tottenham pelo Campeonato Inglês. Foto: AP Foto/Kirsty Wigglesworth

O espanhol Mikel Arteta é o técnico que tem liderado a transformação do Arsenal nos últimos anos. A escolha da diretoria por um nome que nunca havia treinado profissionalmente trouxe dúvidas sobre seu trabalho. No entanto, o histórico de um auxiliar técnico importante de Pep Guardiola no Manchester City, ter sido jogador do próprio time com bom desempenho e apostar em um estilo de jogo com DNA ofensivo, que o clube tanto se orgulha, deram respaldo ao seu nome.

Ele assumiu o comando em dezembro de 2019, no meio da temporada, e, em julho do ano seguinte, já veio o primeiro título. O Arsenal venceu o Chelsea na final da Copa da Inglaterra e levantou um caneco importante para a manutenção do trabalho do treinador para os anos seguintes. A equipe ficou em oitavo lugar em duas temporadas e questionamentos ao trabalho do espanhol colocaram pressão sobre sua continuidade. Mas o apoio veio da diretoria, principalmente, no mercado de transferências.

O diretor Edu Gaspar e o técnico Mikel Arteta conversam sobre a temporada do Arsenal. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Liderado pelo diretor Edu Gaspar, o Arsenal fez alguns grandes investimentos em contratações nos últimos anos. Mas nada de nomes famosos e midiáticos. A aposta em jogadores fora dos principais holofotes trouxe dúvidas se o projeto daria certo. Até aqui, as escolhas se mostraram acertadas.

De 2021 para cá, o Arsenal, que se acostumou a ver os rivais investirem pesado ao longo de anos, pagou mais de 220 milhões de libras em cinco jogadores: o goleiro Ramsdale (24 milhões de libras), o zagueiro/lateral Ben White (50 milhões de libras), o lateral Zinchenko (30 milhões de libras), os meias Odegaard (35 milhões de libras) e Fábio Vieira (35 milhões de libras) e o atacante Gabriel Jesus (45 milhões de libras).

A lesão do brasileiro ao servir a seleção na Copa do Mundo pode fazer com que o clube vá atrás de uma peça para o ataque. Um nome tem sido observado: Mudryk, jovem destaque do Shakhtar Donetsk, chamado de Neymar ucraniano.

Os jovens do Arsenal

🎶 And he plays for The Arsenal 🎶



Gabi Martinelli. Baller. pic.twitter.com/WGQAeyOjE5 — Arsenal (@Arsenal) October 27, 2022

Dos onze jogadores do Arsenal que começaram a partida contra o Newcastle na última rodada, só três têm mais de 26 anos (Zinchenko, Partey e Xhaka). O time londrino se destaca por ser uma equipe muito jovem e com bastante potencial para crescer. Trata-se de um projeto a longo prazo definido pela diretoria.

Até aqui, apesar da juventude, o Arsenal tem dado sinais de maturidade e equilíbrio em campo. “Qualquer que seja a posição em que estejamos na liga, sabemos que temos que nos manter humildes e focar apenas em nós mesmos”, disse Odegaard.

Não há um grande destaque individual no time. Inclusive, nenhum jogador está na disputa da artilharia do Inglês. Ainda assim, a equipe tem o segundo melhor ataque da competição graças à força do coletivo. Gabriel Martinelli e Odegaard marcaram sete vezes, Saka contribuiu com seis gols e Gabriel Jesus com cinco.

Aos 21 anos, Gabriel Martinelli é um dos jovens que tem se destacado pelo Arsenal. Atuando na ponta esquerda, o jogador revelado pelo Ituano tem dado dor de cabeça aos adversários. “Acho que precisamos manter os pés no chão e ir jogo a jogo e tentar vencer todos eles”, disse em novembro.

Se o time titular é motivo de elogios, o elenco, como um todo, tem carências evidentes. Ainda assim, tem desempenhado acima das expectativas. Arteta tem tirado o melhor de seus principais atletas e os gols construídos com grande troca de passes são motivo de elogios.

O Arsenal enfrentará o Manchester City duas vezes na competição, em fevereiro e abril. Mas antes o próximo desafio é o clássico contra o Tottenham, seu maior rival, neste domingo, às 13h30, fora de casa. Ainda há muito campeonato pela frente, mas o torcedor sonha em ver o time de volta ao topo do futebol inglês.