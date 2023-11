Como será a agenda da seleção brasileira e o que pode mudar até o retorno das Eliminatórias?

A seleção brasileira realiza nesta terça-feira o seu último compromisso em 2023. O time comandado interinamente por Fernando Diniz encara a Argentina, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A classificatória para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México volta apenas em setembro, quando o Brasil enfrenta o Equador, em casa, e o Paraguai, fora. Até lá, a equipe nacional irá disputar amistosos internacionais e a Copa América, já com um novo treinador e o reforço de Neymar.

Após a queda do Brasil para a Croácia, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa do Catar, Tite entregou o cargo em janeiro e a seleção iniciou 2023 sem técnico. Com Ramon Menezes, treinador do sub-23, o Brasil disputou três amistosos, sendo derrotado por Marrocos e Senegal, por 2 a 1 e 4 a 2, respectivamente, e vencendo Guiné, por 4 a 1. Enquanto a CBF aguarda por Carlo Ancelotti, Diniz aceitou acumular a função com o seu trabalho no Fluminense. Em cinco jogos nas Eliminatórias, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Neymar deve retornar à seleção somente na próxima data das Eliminatórias. Diniz deve dar lugar a Ancelotti. Foto: Andre Penner/ AP

Quais são os amistosos da seleção em 2024?

A CBF anunciou neste mês que a seleção brasileira enfrentará a Inglaterra, em Wembley, em março de 2024. Será o primeiro amistoso da equipe, que ainda terá o comando de Fernando Diniz. A entidade atende aos pedidos de o Brasil fazer “testes” contra rivais europeus. Também em março, a seleção encara a Espanha, em jogo que promove a campanha contra o racismo, mas a partida ainda não tem data definida. Segundo apurou o Estadão, ela deve ocorrer no dia 26 de março.

Quando é a Copa América?

Em junho, a seleção disputa a Copa América nos Estados Unidos. A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a partida inaugural será no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no dia 20 de junho, e a disputa pelo título será no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 14 de julho. A definição dos grupos vai ocorrer no dia 7 de dezembro, em evento programado para Miami, onde será a final.

Quem será o técnico do Brasil na Copa América?

O principal alvo da CBF para comandar a seleção brasileira é o treinador italiano Carlo Ancelotti, de 64 anos. Com contrato junto ao Real Madrid até junho de 2024, o técnico é um desejo antigo do presidente Ednaldo Rodrigues e a entidade considera que há um acordo para que ele assuma a seleção já no próximo ano no lugar de Fernando Diniz. Apesar de o experiente treinador não confirmar se vai mesmo ocupar o cargo, a expectativa é de que ele faça a sua estreia na Copa América.

Quando voltam os jogos das Eliminatórias?

No segundo semestre de 2024, a seleção brasileira disputa seis jogos das Eliminatórias da Copa em 2024. Os jogos acontecem em três Datas Fifa.

05/09 - Brasil x Equador (7ª rodada)

10/09 - Paraguai x Brasil (8ª rodada)

10/10 - Chile x Brasil (9ª rodada)

15/10 - Brasil x Peru (10ª rodada)

14/11 - Venezuela x Brasil (11ª rodada)

19/11 - Brasil x Uruguai (12ª rodada)

Quando Neymar volta para a seleção?

O atacante Neymar vem se recuperando bem de cirurgia no joelho esquerdo. Ele teve lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos na partida contra o Uruguai, em 17 de outubro. O craque de 31 anos deve ficar cerca de dez meses afastado dos gramados e tem grandes chances de ficar fora da Copa América. A tendência é de que o jogador esteja plenamente recuperado para os jogos de setembro das Eliminatórias.