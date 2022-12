Zidane expulso e duas decisões por pênaltis; veja curiosidades sobre as finais da Copa do Mundo

A final da 22ª edição da Copa do Mundo acontece neste domingo, 12h (horário de Brasília), entre França e Argentina, no Estádio Lusail, no Catar. Dentro do roteiro da partida que colocará frente a frente Kyllian Mbappé e Lionel Messi na busca pelo terceiro Mundial de suas respectivas seleções, histórias e curiosidades cercam a partida mais importante do torneio e do futebol mundial.

Além da decisão em si, o jogo deste domingo traz consigo diversos aspectos históricos e curiosos. Será a sexta final da Argentina na competição, Hugo Lloris, goleiro francês, pode se tornar o primeiro capitão a erguer a taça do Mundial em duas vezes consecutivas. O Estadão recorda algumas curiosidades das decisões das Copas.

O Estádio Lusail será o palco da final da Copa do Mundo do Catar. Foto: Mohammed Dabbous/Reuters

1- Recordistas em finais

A Argentina entrará em campo contra a França em sua sexta decisão de Copa do Mundo. A equipe sul-americana já decidiu o Mundial em 1930, 1990 e 2014, ficando com o vice-campeonato. Venceu em 1978, quando sediou a competição, e em 1986, no México. Às vésperas de completar sua sexta aparição, a seleção é apenas a terceira que mais vezes disputou decisões.

Na liderança do ranking aparece a Alemanha, com oito finais de Copas e quatro títulos. Nos Mundiais de 1954, 1974, 1990 e 2014, os alemães levantaram a taça e foram derrotados em 1966, 1982, 1986 e 2002. Na segunda posição, a seleção brasileira aparece com sete decisões. A seleção canarinho venceu as finais de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e foi derrotada em 1950 e 1998.

2- Quantas finais já aconteceram?

Se estamos na 22ª edição da Copa do Mundo, tivemos 21 finais até aqui, certo? Errado. Isso porque na Copa de 1950 no Brasil, a Fifa decidiu mudar o formato do torneio e acrescentar um quadrangular decisivo com as melhores colocadas dos grupos da primeira fase. Com isso, o “Maracanazo”, decisão vencida pelo Uruguai sobre o Brasil em pleno Maracanã, não foi uma final de fato, e, sim a última partida da terceira e última rodada do quadrangular, que também contou com Espanha 1 a 3 Suécia (já eliminadas), no mesmo horário, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

3- O primeiro gol em finais de Copa do Mundo

Na primeira edição do Mundial, em 1930, no Uruguai, a seleção da casa chegou à final contra a Argentina. E saiu de um pé uruguaio o primeiro gol da história das finais. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Pablo Dorado foi às rede. A partida terminou em 4 a 2 para o Uruguai, que levantou seu primeiro título.

4- Maiores diferenças de gols em uma final

Até a Copa da Rússia de 2018, apenas duas goleadas foram registradas em finais de Mundiais, ambas com a diferença de três gols entre a equipe vencedora e a vice-campeã. Na Copa de 1958, na Suécia, o Brasil não tomou conhecimento da seleção dona da casa e venceu a decisão por 5 a 2. Em 1970, na Copa do México, a seleção brasileira voltou a aplicar esta diferença de gols na final, ao bater a Itália por 4 a 1. Em 1998, na Copa do Mundo da França, sem golear, a seleção dona da casa reverteu a situação e aplicou 3 a 0 no Brasil.

5- Finais decididas fora do tempo regulamentar

Em apenas seis oportunidades, o grande campeão mundial foi conhecido depois do tempo regulamentar de 90 minutos mais acréscimos. Destas vezes, apenas duas foram na disputa de pênaltis. A primeira vez aconteceu em 1994, na Copa dos Estados Unidos, com o Brasil levando a melhor sobre a Itália nas penalidades. O fato voltou a se repetir em 2006, na Alemanha, com triunfo italiano sobre a seleção francesa.

E em quatro oportunidades, o campeão foi conhecido na prorrogação. Em 1966, na Copa da Inglaterra, a seleção anfitriã chegou à decisão contra a Alemanha e precisou do tempo extra para anotar 4 a 2 e levantar sua primeira e única taça. Em 1978, na Copa da Argentina, outra seleção anfitriã precisou da prorrogação para sagrar-se campeã. A equipe comandada por Mario Kempes venceu a Holanda por 3 a 1, após o tempo regulamentar.

Na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, Espanha e Holanda empataram sem gols no tempo regulamentar e apenas na prorrogação o título ficou com os espanhóis. No Mundial seguinte, no Brasil, a Alemanha derrotou a Argentina com gol de Mario Götze na prorrogação.

A última vez que a Copa do Mundo foi decidida fora do tempo normal foi em 2014, quando a Alemanha conquistou o título sobre a Argentina na prorrogação.

6- Maior público em uma final

A última partida da Copa de 1950 é histórica por diversos motivos. Além de ter sido a primeira que não foi, de fato, uma final, o duelo entre Brasil e Uruguai foi o que teve o maior público presente no estádio. É estimado que 200 mil pessoas foram ao Maracanã ver a decisão, que acabou com triunfo uruguaio. Foi a primeira e única vez até aqui que uma seleção anfitriã, que chegou à final, não conseguiu ser campeã.

7-Final mais comum

A partida que mais vezes aconteceu numa decisão reúne uma seleção europeia e uma sul-americana. Alemanha e Argentina decidiram o título Mundial em três oportunidades, com retrospecto negativo para os argentinos, com duas derrotas. A única vez que a Argentina levou a melhor foi justamente na decisão de 1986, quando Maradona brilhou e comandou a equipe rumo ao título. Depois, em 1990 e 2014, foi derrotada pela Alemanha e amargou o vice-campeonato.

A única vez que a Argentina venceu a Alemanha em uma final de Copa foi no Mundial de 1986, no México. Foto: Dominique Faget/AFP

8- Jogadores que marcaram em mais de uma final

Marcar em uma final de Copa do Mundo é para poucos. Em duas é algo muito mais raro e apenas 4 jogadores foram às redes em duas decisões distintas. Vavá marcou nas finais de 1958 e 1962. Pelé foi às redes em 1958 e 1970. Além dos brasileiros, o alemão Paul Breitner marcou nas decisões de 1974 e 1982. O francês Zinedine Zidane fecha a lista tendo marcado nas finais de 1998 — duas vezes— e em 2006. Caso Mbappé e Griezmann marquem na decisão da Copa do Catar, eles entrarão para o seleto grupo. A dupla foi às redes na decisão de 2018.

Zinedine Zidane marcou nas finais de 1998 e 2006.

9- Cinco expulsões em finais

Até o Mundial de 2018, apenas 5 atletas foram expulsos na decisão do torneio. A onda de cartões vermelhos começou na final da Copa de 1990, entre Argentina e Alemanha, com vitória alemã. Na ocasião, dois jogadores argentinos receberam cartões vermelhos de forma direta e foram para o vestiário mais cedo. Pedro Monzón e Gustavo Dezotti foram os responsáveis por inaugurar a estatística.

Oito anos mais tarde, na final entre França e Brasil, vencida pelos franceses, Marcel Desailly recebeu dois cartões amarelos na partida e foi expulso.

Em 2006, uma das expulsões mais icônicas da história dos Mundiais aconteceu na decisão entre França e Alemanha. Após abrir o marcador de pênalti na primeira etapa, Zinédine Zidane se descontrolou na prorrogação após uma discussão com o italiano Marco Materazzi e desferiu uma cabeçada no zagueiro, sendo expulso no ato. Esta foi a última partida profissional de Zidane, que de quebra amargurou o vice-campeonato.

A última expulsão contabilizada em finais aconteceu no Mundial de 2010, realizado na África do Sul. O holandês John Heitin recebeu dois cartões amarelos e foi expulso. A Holanda acabou derrotada pela Espanha na prorrogação.

10- Período sem Copa

Justamente por causa da Segunda Guerra Mundial, que devastou o Mundo entre 1939 e 1945. No período, eram previstas 2 edições do Mundial, em 1942 e 1946. Para a edição de 1942, Alemanha, Argentina e Brasil eram as candidatas para sediar o torneio. Porém, com a invasão alemã à Polônia em 1939 e o início da Segunda Guerra Mundial, a ideia foi arquivada e o Mundial cancelado. Com o fim da guerra em 1945, a Fifa voltou a planejar uma Copa do Mundo, que voltou a acontecer em 1950, no Brasil, após 12 anos de paralisação.

11- O troféu fica com a campeã?

A cobiçada taça de 36,8 cm de altura, produzida com 3 kg de ouro 18 quilates, não fica na posse da seleção campeã por muito tempo. O troféu fica com os vencedores apenas durante a cerimônia de premiação e é devolvido à Fifa quando a equipe retorna aos vestiários. Então, a entidade máxima do futebol concede à federação vitoriosa uma réplica, banhada a ouro, chamada de “Troféu dos Campeões”, que apesar de ficar em posse da campeã, é propriedade da Fifa.

O cobiçado troféu da Copa do Mundo não fica com a seleção campeã, que recebe uma réplica da Fifa. Foto: Pavel Golovkin/AP