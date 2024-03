Confira como ficaram os confrontos das semifinais do Paulistão após os jogos deste domingo

O Paulistão conheceu, após os jogos deste domingo, dia 17, os quatro clubes classificados para as semifinais. Palmeiras x Novorizontino e Santos x Red Bull Bragantino serão os duelos únicos que acontecerão em 27 de março, ainda sem horários definidos. Só um deles vai ser campeão. Confira, a seguir, como foi que cada equipe chegou à atual fase do Estadual.

Palmeiras

Dentre os quatro classificados, o Palmeiras foi o único a entrar em campo neste sábado, dia 16. O rival foi a Ponte Preta. Ambos estavam no Grupo B, com 28 e 17 pontos, respectivamente. No duelo pelas quartas, o time de Abel Ferreira não teve dificuldades em superar o rival de Campinas. Na Arena Barueri, o jogo único terminou em 5 a 1.

Palmeiras não tem dificuldade em superar a Ponte Preta. Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

Novorizontino

Tido como uma das surpresas do Paulistão, o Novorizontino chegou às quartas de final na 2ª colocação do Grupo D. Teve os mesmos 22 pontos do São Paulo, mas a equipe do Morumbi terminou na frente. No confronto no estádio tricolor, neste domingo, dia 17, o time do técnico Eduardo Baptista segurou empate em 1 a 1 e se saiu melhor nas penalidades: 5 a 4.

Novorizontino passa pelo São Paulo nos pênaltis. Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão

Santos

Outro time que teve classificação dramática foi o Santos. O clube da Vila Belmiro recebeu a Portuguesa neste domingo, dia 17. A Lusa foi a que teve pior campanha entre os classificados para a fase eliminatória. Foram apenas 10 pontos, contra 25 dos praianos. Mas, pontuação não entra em campo e os comandados de Pintado seguraram o empate sem gols após jogo bem igualitário. Nos pênaltis, João Paulo evitou o pior e o Santos volta à semi do Paulistão pela primeira vez desde 2019.

Red Bull Bragantino

Confirmando seu favoritismo, o Red Bull Bragantino garantiu sua vaga nas semifinais do Paulistão também neste domingo, dia 17. Com dois gols do uruguaio Thiago Borbas e um de Vitinho, o time de Bragança Paulista superou a Inter de Limeira por 3 a 0, neste domingo, no Nabi Abi Chedid, em jogo único das quartas de finais. Ambos estavam no Grupo C, que teve o Corinthians na 3ª colocação.