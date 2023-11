Confira memes da nova derrota de virada do Botafogo para o Grêmio pelo Brasileirão: torcida brava

Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas não no caso do Botafogo. Depois de sofrer virada inacreditável e perder por 4 a 3 para o Palmeiras, na quarta-feira da semana passada, o time carioca foi derrotado mais uma vez pelo mesmo placar depois de abrir 3 a 1 sobre o Grêmio, que conquistou vitória épica no Rio com três gols de Luís Suárez. A vitória do tricolor gaúcho deixou a parte de cima da tabela do Brasileirão embolada. O Botafogo lidera com 59 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Palmeiras, mas com uma vitória a mais. Red Bull Bragantino aparece em quarto, com 58. Correndo por fora, o Flamengo é o quinto colocado, com 56, e o Atlético-MG fecha o G-6, com 54.

As derrotas de Palmeiras e Bragantino, para Flamengo e São Paulo, respectivamente, garantiram o Botafogo por mais uma rodada na liderança. O time carioca fez bom primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1. Na volta para a segunda etapa, ampliou o placar para 3 a 1 logo no minuto inicial. Apesar da vantagem, estava desorganizado na defesa e sofrendo com bolas esticadas. A entrada de Ferreirinha melhorou o setor ofensivo do Grêmio, e Luís Suárez aproveitou os buracos na defesa adversária para fazer três gols e garantir a vitória dos visitantes.

Luís Suárez marca para o Grêmio sobre o Botafogo. Uruguaio fez três gols na vitória por 4 a 3 do time gaúcho. Foto: Ricardo Moraes/ REUTERS

Na quarta-feira da semana passada, o Botafogo perdeu para o Palmeiras de forma parecida. Depois de um primeiro tempo de almanaque, indo para o intervalo com 3 a 0 no placar, o time não se encontrou mais após os ajustes de Abel Ferreira no rival, teve um jogador expulso de maneira polêmica e acabou tomando a virada por 4 a 3. Endrick, de apenas 17 anos, deu show, marcou dois gols e foi o craque do jogo, sendo convocado para a seleção brasileira na semana seguinte.

