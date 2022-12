Confira os jogadores da seleção da fase de grupos da Copa do Mundo

Após 48 jogos em 13 dias, a Copa do Mundo finalizou sua fase de grupos, com 16 seleções classificadas às oitavas e momentos marcantes ao longo dessas últimas duas semanas. Quem mais se destacou? Qual seleção encantou o mundo? Quais os principais jogadores e a revelação do Mundial? Em votação popular nas redes sociais, os leitores do Estadão escolheram os 11 melhores atletas nessa primeira fase. Confira a lista completa, posição por posição.

Goleiro - Szczesny

A Copa de Mundo de Szczesny é irretocável até aqui. Apesar de ter sido vazado duas vezes, boa parte da classificação da Polônia às oitavas de final foi de sua responsabilidade. O goleiro pegou duas cobranças de pênalti, contra Arábia Saudita e Argentina, e é o recordista de defesas no Mundial até agora, com 21, sendo oito destas difíceis. Hervé Renard, técnico saudita, afirmou após derrota para a Polônia que o jogador foi o principal responsável pelo resultado final.

Szczesny defendeu dois pênaltis na Copa, que ajudaram a classificar a Polônia. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters

Lateral-direita - Hakimi

Achraf Hakimi é, além do destaque na sua posição, um dos melhores jogadores da Copa do Mundo até aqui e um dos líderes técnicos de Marrocos. A seleção conseguiu uma classificação histórica às oitavas, pela primeira vez desde 1986, em primeiro lugar de seu grupo e a melhor campanha de uma seleção africana em uma fase de grupos da Copa. O lateral do PSG tem uma assistência, contra o Canadá, em um dos lances mais impressionantes do Mundial até aqui.

Zagueiros - Thiago Silva e Koulibaly

Tanto Thiago Silva quanto Koulibaly já se mostraram como um dos melhores defensores do futebol mundial nos últimos anos. Os jogadores do Brasil e Senegal foram responsáveis diretos pela classificação de suas equipes: o brasileiro não foi vazado nos dois jogos que disputou, contra Sérvia e Suíça, e Koulibaly, além da consistência defensiva, marcou o gol que classificou Senegal às oitavas de final.

Lateral-esquerda - Theo Hernández

Theo Hernández não começou a Copa do Mundo como titular da seleção francesa. Ele assumiu a posição após a lesão de seu irmão, Lucas, na primeira partida contra a Austrália. Em dois jogos, foram duas assistências que ajudaram a França, atual campeã, a se classificar às oitavas de final. Apesar de seu ótimo desempenho, o jogador sofreu uma lesão no joelho e é dúvida para a próxima partida contra a Polônia.

Volantes - Casemiro e Bellingham

Casemiro e Bellingham, assim como a defesa, são nomes incontestáveis no futebol mundial dos últimos anos. O brasileiro fez o gol da classificação da seleção diante da Suíça e foi um dos mais consistentes defensivamente no Mundial até agora; Bellingham, por sua vez, tem características mais ofensivas e já se mostrou como uma peça fundamental da Inglaterra e do Borussia Dortmund.

Meio-campo - Gavi e Ziyech

Gavi é uma das grandes promessas do futebol moderno. Na seleção espanhola e no Barcelona, o jogador de apenas 18 anos já mostrou maturidade para liderar a equipe. Ele não apresenta números espetaculares - tem apenas um gol na Copa -, mas ajuda a rodar o jogo da Espanha.

Ziyech, de Marrocos, foi outro destaque da Copa. Ele voltou a ser chamado à seleção nacional três meses antes do início do torneio e se provou como uma decisão de Regragui. Com ele em campo, Marrocos nunca perdeu uma partida oficial e Ziyech foi decisivo na classificação às oitavas, com seu primeiro gol em Mundiais.

Atacantes - Mbappé e Enner Valencia

Apesar de eliminado, Valencia foi um dos grandes personagens da Copa na fase de grupos. Dos quatro gols marcados por Equador, três foram do atacante, que termina sua campanha como artilheiro da competição. Ao lado, está Mbappé, líder da seleção francesa em meio a tantas lesões e um dos maiores nomes do Mundial de 2018, conquistado pela França. Em meio ao desfalque de Benzema, Mbappé é peça central do ataque francês.

Mbappé é o grande destaque da seleção francesa nesta Copa do Mundo. Foto: Frank Augstein/AP

Técnico - Hajime Moriyasu

Diversas campanhas ganharam destaque nesta Copa do Mundo, mas talvez a principal seja a da seleção japonesa, comandados por Hajime Moriyasu. Líder do Grupo E, o Japão venceu a Espanha e Alemanha para se classificar às oitavas de final.

Decepção - Alemanha

Por outro lado, a seleção alemã foi novamente a grande decepção da Copa do Mundo. Pelo segundo ano consecutivo, foi eliminada na fase de grupos, após perder para o Japão e empatar um confronto decisivo diante da Espanha. Com uma geração jovem liderada pelo técnico Hansi Flick, a Alemanha deve passar por uma reconstrução nos próximos anos até a Copa de 2026.

Jovem revelação - Gakpo

Gakpo segue os passos de Mbappé para conquistar o prêmio de revelação desta Copa. Nesta primeira fase, o holandês foi um dos poucos destaques de sua seleção, que não empolgou na primeira fase apesar da classificação às oitavas. Com três gols, ele divide a artilharia da competição ao lado de Mbappé, Morata e Valencia.

Gakpo é um dos artilheiros da Copa do Catar. Foto: Alberto Lingria/Reuters