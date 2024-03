O final de semana de Data Fifa encerra com três amistosos. No Brasil, a Copa do Nordeste tem o fechamento de mais uma rodada. Na Europa, o Campeonato Inglês Feminino tem o dia cheio. Veja a agenda de jogos deste domingo, dia 24 (sempre no horário de Brasília):

Amistosos internacionais

16h45 - San Marino x São Cristóvão e Nevis

17h - Itália x Equador

19h - Guatemala x Venezuela

Copa do Nordeste

16h - Bahia x Maranhão

16h - Itabaiana x Botafogo-PB

16h - Treze x Ceará

19h - Juazeirense x River

19h - Náutico x CRB

Campeonato Inglês Feminino