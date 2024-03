A quinta-feira, dia 21, marca o começo da Data Fifa, com confrontos entre seleções por todo o mundo. Na Europa, há a briga por uma vaga na Eurocopa 2024. Na Ásia, os jogos são válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Há também amistosos internacionais. Veja abaixo a agenda dos jogos de hoje (sempre no horário de Brasília):

Eurocopa (repescagem)

14h - Georgia x Luxemburgo

16h45 - Bósnia e Herzegovina x Ucrânia

16h45 - Grécia x Cazaquistão

16h45 - Israel x Islândia

16h45 - Polônia x Estônia

16h45 - País de Gales x Finlândia

Liga das Nações da UEFA (repescagem de rebaixamento)

16h45 - Gibraltar x Lituânia

Amistosos Internacionais

14h - Chipre x Letônia

15h - Belarus x Montenegro

15h - Malta x Eslovênia

16h45 - Portugal x Suécia

18h - África do Sul x Andorra

18h - Venezuela x Itália

Eliminatórias Asiáticas para Copa do Mundo 2026

5h - Taiwan x Quirguistão

6h - Paquistão x Jordânia

6h10 - Austrália x Líbano

7h23 - Japão x Coreia do Norte

8h - Coreia do Sul x Tailândia

8h30 - Myanmar x Síria

9h - Hong Kong - Uzbequistão

9h30 - Singapura x China

10h30 - Indonésia x Vietnã

13h - Irã x Turcomenistão

15h - Omã x Malásia

15h - Emirados Árabes Unidos x Iêmen

15h30 - Catar x Kuwait

15h30 - Palestina x Bangladesh

16h - Afeganistão x Índia

16h - Iraque x Filipinas

16h - Arábia Saudita x Tajiquistão

16h - Nepal x Barhein

Copa do Nordeste

19h - Itabaina x Maranhão

19h - Treze x Botafogo-PB

Campeonato Mineiro (disputa contra rebaixamento)

20h - Patrocinense x Ipatinga

