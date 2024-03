Chegou o dia! Dorival Júnior estreia neste sábado, dia 23, no comando da seleção brasileira. É também o primeiro jogo do Brasil em 2024. Além disso, o sábado reserva outros grandes confrontos como Franca x Alemanha, além do clássico de Manchester entre City e United pelo Campeonato Inglês Feminino.

Dorival Júnior faz, contra a Inglaterra, seu primeiro jogo no comando da seleção brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Amistosos internacionais

8h - Zâmbia x Zimbábue

12h - Malawi x Quênia

13h - Costa do Marfim x Benin

14h - Irlanda x Bélgica

14h - Eslováquia x Áustria

16h - Dinamarca x Suécia

16h - Inglaterra x Brasil

17h - França x Alemanha

Copa do Nordeste

18h - Altos x América-RN

20h30 - ABC x Sport

20h30 - Fortaleza x Vitória

Campeonato Inglês Feminino

9h30 - Manchester City x Manchester United

Copa Argentina