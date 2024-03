A terça-feira, dia 19, tem como destaque o Campeonato Brasileiro Feminino, que vai contar com dois jogos pela segunda rodada: Real Brasília x Ferroviária, e do São Paulo x Kindermann. Além disso, diversas partidas dos Estaduais ocorrem na data. Veja abaixo a agenda dos jogos de hoje (sempre no horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro Feminino

15h - Real Brasília x Ferroviária

15h - São Paulo x Kindermann

Campeonato Acriano

17h - Vasco-AC x ADESG

20h - Atlético-AC x Independência

Campeonato Amapaense

16h - São Paulo x Macapá

Campeonato Amazonense

20h30 - Parintins x Rio Negro

Campeonato Maranhense

20h15 - Moto Club x Cordino

Campeonato Roraimense

20h - River x Monte Roraima

22h - Rio Negro x Náutico

Campeonato Tocantinense