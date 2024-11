Confira os memes do título do Flamengo na Copa do Brasil sobre o Atlético-MG

A partida teve o clima tenso dentro e fora de campo, inclusive no pré-jogo. A torcida do Flamengo teve a entrada dificultada pela Polícia Militar, após uma confusão generalizada. De início, o problema estava com o sistema das catracas da Arena MRV, mas logo depois, torcedores sem ingresso tentaram entrar no estádio. A PM revidou com gás de pimenta.

No momento do gol de Plata, torcedores do Atlético arremessaram copo de água no gramado, um desses acertou a cabeça do camisa 99 Gabigol. Durante a comemoração, explosivos também foram jogados no gramado, e o jogo foi paralisado pelo árbitro Raphael Claus.