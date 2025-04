O Corinthians estreou com derrota para o Huracán na primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O clube brasileiro sucumbiu por 2 a 1, nesta quarta-feira (2), na Neo Química Arena. Os dois gols argentinos foram marcados por Leonardo Sequeira, enquanto Raniele anotou o dos donos da casa.

A torcida do alvinegro paulista, que comemorou e provocou após o título do Paulistão na semana passada, teve que aguentar as zoeiras e brincadeiras nas redes sociais.

Memphis Depay durante derrota do Corinthians para o Huracán. Foto: Miguel Schincariol/AFP