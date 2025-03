Confira os possíveis confrontos da próxima fase da Copa do Brasil

A segunda fase da Copa do Brasil está encerrada. A partir de agora, todos os principais clubes do País estarão envolvidos no torneio de mata-mata. Nesta terceira eliminatória, 32 equipes entram em ação: 20 classificadas das fases anteriores e 12 vindas de fora.

PUBLICIDADE Os últimos jogos da segunda fase foram nesta quinta-feira. Em noite inspirada de Luiz Fernando, que fez três gols, o Athletico-PR recebeu e venceu o Guarany de Bagé, por 3 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba. Yan Philippe diminuiu para os visitantes. O Vila Nova, por sua vez, não deu ‘sopa para o azar’ e goleou o Rio Branco VN-ES, por 6 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e também avançou. Por fim, o CSA-AL fez 5 a 0 no Tuna Luso-PA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e é outro classificado para a terceira fase.

O Flamengo venceu a Copa do Brasil de 2024 derrotando o Atlético-MG na final. Foto: Pedro Kirilos/Pedro Kirilos

Apenas por essa classificação nesta segunda fase, o valor da premiação foi de R$ 2,3 milhões. A terceira fase vai ter a inclusão de 12 clubes pré-classificados. Os 16 confrontos serão definidos por sorteio da CBF.

Publicidade

Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia são os novos participantes vindos da Copa Libertadores (o Corinthians caiu na fase preliminar da Libertadores e disputará a Copa Sul-Americana).

Além deles, estreiam agora na Copa do Brasil o Cruzeiro (nono colocado do Brasileirão 2024), o Santos (campeão da Série B), o Paysandu (campeão da Copa Verde) e o CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste, tendo sido derrotado pelo Fortaleza).

As 32 equipes serão divididas em dois grupos de 16, segundo as classificações do ranking da CBF. O sorteio dos confrontos ainda não tem data definida. Times do pote 1 (dos mais bem rankeados) enfrentarão os do pote 2. As partidas de ida e volta devem ocorrer entre 30 de abril e 21 de maio, respectivamente.

Veja os potes para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil

Pote 1: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Athletico-PR.

Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Athletico-PR. Pote 2: Ceará, CRB, Brusque, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá-PR, Novorizontino, Criciúma, Botafogo-PB, Operário-PR, Retrô-PE, Capital-DF, Maracanã-CE, Vila Nova-GO e CSA.

Publicidade

Veja o calendário da Copa do Brasil 2025