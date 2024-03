A Data Fifa continua com mais confrontos de amistosos internacionais. No Brasil, há jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, e as semifinais de competições Estaduais marcam a data. Veja os resultados do dia:

Amistosos internacionais

14h - Chipre 0 x 1 Sérvia

15h - Suécia 1 x 0 Albânia

Campeonato Brasileiro Feminino

17h - Red Bull Bragantino 2 x 1 Atlético-MG

20h - Flamengo 2 x 3 Corinthians

Campeonato Gaúcho

21h45 - Internacional (5) 1 x 1 (6) Juventude

Campeonato Goiano