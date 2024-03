A segunda-feira, dia 18, teve como principal destaque o time feminino do Corinthians. Atual tetracampeão brasileiro, o Alvinegro estreou na edição deste ano contra o Grêmio, fora de casa e goleou a equipe tricolor, encerrando com a vitória por 3 a 0. Confira o resultado dos jogos de hoje, segunda-feira (sempre no horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro Feminino

20h - Grêmio 0 x 3 Corinthians

Campeonato Mineiro (repescagem)

20h30 - Democrata GV 1x 0 Patrocinense

Campeonato Amapaense

20h - Oratório 1 x 1 Santos

Campeonato Amazonense

19h30 - Princesa do Solimões 1 x 1 São Raimundo

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

16h30 - Andorra 0 x 1 Amorebieta

Copa da Liga Argentina

21h15 - Unión Santa Fe 2 x 2 Central Córdoba