O Brasil precisou buscar o empate duas vezes no jogo contra a Espanha no Santiago Bernabéu, em Madri. Outros amistosos internacionais e as eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo 2026 fecharam a Data Fifa. Veja os resultados dos jogos desta terça-feira, dia 26:

Paquetá marca nos acréscimos e garante o empate para a seleção brasileira. Foto: Juan Medina/Reuters

Amistosos internacionais

12h - Zimbábue 1 x 3 Quênia

14h - Finlândia 2 x 1 Estônia

14h - Letônia 1 x 1 Liechtenstein

15h - Hungria 2 x 0 Kosovo

15h - Malta 0 x 0 Belarus

15h - Noruega 1 x 1 Eslováquia

16h - República Checa 2 x 1 Armênia

16h - Guiana 4 x 1 Cambodja

16h - Vanuatu 2 x 3 Brunei

16h15 - Dinamarca 2 x 0 Ilhas Faroe

16h30 - Colômbia 3 x 2 Romênia

16h30 - Senegal 1 x 0 Benin

16h30 - Costa do Marfim 2 x 1 Uruguai

16h45 - Áustria 6 x 1 Turquia

16h45 - Inglaterra 2 x 2 Bélgica

16h45 - Alemanha 2 x 1 Holanda

16h45 - Irlanda 0 x 1 Suíça

16h45 - Luxemburgo 2 x 1 Casaquistão

16h45 - Escócia 0 x 1 Irlanda do Norte

16h45 - Eslovênia 2 x 0 Portugal

17h - França 3 x 2 Chile

17h30 - Espanha 3 x 3 Brasil

18h - Argélia 3 x 3 África do Sul

18h - Nigéria 2 x 0 Mali

19h - Marrocos 0 x 0 Mauritânia

19h - Togo 1 x 1 Líbia

22h - El Salvador 1 x 1 Honduras

Eurocopa (repescagem)

14h - Georgia 0 (4) x 0 (2) Grécia

16h45 - Ucrânia 2 x 1 Islândia

16h45 - País de Gales 0 (4) x 0 (5) Polônia

Liga das Nações da UEFA (playoff contra rebaixamento)

14h - Lituânia 1 x 0 Gibraltar

Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo 2026

5h45 - Líbano 0 x 5 Austrália

6h30 - Bangladesh 0 x 1 Palestina

8h - Filipinas 0 x 5 Iraque

9h - Vietnã 0 x 3 Indonésia

9h - China 4 x 1 Singapura

9h30 - Tailândia 0 x 3 Coreia do Sul

10h30 - Índia 1 x 2 Afeganistão

11h - Quirguistão 5 x 1 Taiwan

11h - Malásia 0 x 2 Omã

11h30 - Usbequistão 3 x 0 Hong Kong

12h - Tajiquistão 1 x 1 Arábia Saudita

12h - Turcomenistão 0 x 2 Irã

16h - Kuwait 1 x 2 Catar

16h - Síria 7 x 0 Myanmar

16h - Jordânia 7 x 0 Paquistão

16h - Bahrein 3 x 0 Nepal

16h - Iêmen 0 x 3 Emirados Árabes Unidos

Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo 2026

16h - Ilhas Virgens Britânicas 0 (4) x 0 (2) Ilhas Virgens Americanas

20h - Turks e Caico 1 x 1 Anguilla

Eliminatórias para Copa Africana de Nações

10h - Essuatíni 2 x 2 Somália

12h - Ilhas Maurício 1 x 2 Chade

13h - Libéria 0 x 0 Djibouti

16h - Sudão do Sul 0 x 0 São Tomé e Príncipe

