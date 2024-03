A terça-feira, dia 19, tem como destaque o Campeonato Brasileiro Feminino, que vai contar com três jogos pela segunda rodada. Também no futebol de mulheres, gigantes europeus se enfrentam pela Champions League. Além disso, diversas partidas dos Estaduais ocorrem na data. Veja abaixo a agenda dos jogos de hoje (sempre no horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro Feminino

15h - Real Brasília 0 x 2 Ferroviária

15h - São Paulo 4 x 0 Kindermann

20h30 - Flamengo 1 x 2 Cruzeiro

Champions League Feminina

14h45 - Ajax 0 x 3 Chelsea

17h - Benifca 1 x 2 Lyon

Copa da Liga Argentina

21h15 - Argentino Juniors x Rosario Central

Campeonato Acriano

17h - Vasco-AC 2 x 1 ADESG

20h - Atlético-AC 0 x 0 Independência

Campeonato Amapaense

16h - São Paulo 2 x 3 Macapá

Campeonato Amazonense

20h30 - Parintins 7 x 0 Rio Negro

Campeonato Maranhense

20h15 - Moto Club 2 x 1 Cordino

Campeonato Roraimense

20h - River 1 x 1 Monte Roraima

22h - Rio Negro x Náutico

Campeonato Tocantinense