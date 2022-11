Pegue sua calculadora e confira quais seleções têm chance de classificação na Copa do Mundo do Catar

Publicidade

Nesta terça-feira, dia 29, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, algumas seleções vão garantir vaga para a sequência da competição. Outras darão adeus ao torneio e ao sonho do título. Com apenas as seleções de França, Brasil e Portugal classificadas para as oitavas de final, outras tantas equipes entram na rodada derradeira com possibilidade de avançar no Mundial. O Estadão explica as contas que os países fazem em busca da classificação.

Vale lembrar que os jogos dos grupos acontecem agora no mesmo horário. Isso ocorre para que os rivais diretos por vaga não se beneficiem do resultados dos seus adversários. Nesta etapa da Copa, não há mais os jogos das 7h e das 10h.

Com duas vitórias, a França foi a primeira a conquistar vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

GRUPO A

Líder do Grupo A com quatro pontos, a seleção holandesa entra em campo contra o lanterna Catar, nesta terça-feira, às 12h (de Brasília), que já está matematicamente eliminado do torneio. Os comandados de Louis van Gaal avançam até mesmo com um empate. Caso sejam derrotados pelo Catar, passam de fase se o Equador ganhar de Senegal. Na hipótese de Equador x Senegal terminar em igualdade com gols, os holandeses não podem perder por dois tentos de diferença para seguir no torneio. Caso isso aconteça, as contas ficam mais complicadas, com a necessidade de igualar os gols de Senegal.

Já o Equador joga até mesmo por um empate contra Senegal, em duelo que também acontece nesta terça-feira, às 12h. Caso os sul-americanos sejam superados, passam a torcer por um triunfo do Catar sobre a Holanda com um placar superior ao seu na derrota por Senegal. A seleção africana precisa apenas superar o Equador. Em caso de empate, passa a torcer por uma vitória catariana por no mínimo dois gols de diferença, precisando marcar mais gols que a Holanda para superar a seleção europeia no critério de saldo de gols.

GRUPO B

No Grupo B, a líder Inglaterra soma 4 pontos e tem situação bem confortável. Os comandados de Gareth Southgate enfrentam o País de Gales, às 16h (horário de Brasília), nesta terça-feira, podendo até mesmo perder para seguir no torneio. A Inglaterra avança em caso de empate e até mesmo em caso de derrota por até 3 gols de diferença. Um triunfo inglês confirma a classificação da equipe na primeira posição do grupo.

O Irã precisa vencer os Estados Unidos para avançar de forma direta. Em caso de empate, torce para que o País de Gales não bata a Inglaterra. Em caso de derrota para os Estados Unidos, dá adeus ao Mundial. Seu rival no duelo desta terça-feira entra com a obrigação de triunfo. Se não somar 3 pontos frente o Irã, a seleção americana dá adeus ao torneio.

A situação mais complexa do grupo é a do País de Gales. A equipe de Gareth Bale precisa vencer de qualquer forma a Inglaterra para seguir viva. Além disso, torce por um empate entre Irã e Estados Unidos ou por uma goleada sobre a Inglaterra, com uma diferença de mais de quatro gols. Se perder ou empatar, encerra sua participação na Copa.

GRUPO C

O Grupo C chega à rodada derradeira completamente aberto: todas seleções têm chances matemáticas de avançar. Atual líder com 4 pontos, a Polônia terá uma vida tranquila caso vença a Argentina, em duelo marcado para esta quarta-feira, às 16h. Neste caso, carimba a vaga nas oitavas diretamente. Caso seja derrotada, torce para que a Arábia Saudita não vença o México. Se o duelo entre sauditas e mexicanos terminar em igualdade, a Polônia não pode perder por mais de quatro gols para avançar.

Já a Argentina precisa vencer a Polônia para seguir. Em caso de empate, a equipe de Scaloni terá de fazer contas. A Arábia Saudita precisaria empatar ou perder para o México, que não pode vencer por mais de dois gols de diferença. Se os mexicanos conquistarem uma diferença de três gols, o saldo de gols entra na análise. Em caso de empate nesse critério, a Argentina passa por ter vencido o confronto direto, que é o próximo critério de desempate da Copa. Se o México vencer a Arábia Saudita por mais de quatro gols e a Argentina empatar com a Polônia, os argentinos dão adeus ao sonho do tricampeonato.

A Arábia Saudita avança se vencer o México. Em caso de empate, precisa torcer para que a Argentina seja derrotada pela Polônia. Se perder, a equipe saudita dá adeus à Copa. Por fim, o México precisa de uma vitória sobre a Arábia Saudita e ainda torce para a Polônia bater a Argentina.

GRUPO D

A França já entra classificada para as oitavas. Se quiser avançar na primeira colocação, precisa apenas empatar com a Tunísia, em duelo que acontece nesta quarta-feira, às 12h. Em caso de derrota, passa em segundo lugar apenas se a Austrália tirar o saldo atual (+4 da França contra -2 dos australianos). A adversária da França, por sua vez, precisa vencer e torcer por um empate entre Austrália e Dinamarca.

Do outro lado do grupo, Austrália e Dinamarca se enfrentam na quarta, às 12h. Os australianos precisam vencer para garantir vaga. Caso empatem, precisam que a Tunísia não vença a França. Em caso de derrota, a Austrália está eliminada. Por fim, a Dinamarca precisa ganhar e contar com empate ou derrota da Tunísia contra a França. Se a Tunísia vencer, os dinamarqueses têm de garantir a vantagem no saldo de gols ou nos gols marcados. Em caso de empate ou derrota, a jornada da Dinamarca estará encerrada.

GRUPO E

Líder do Grupo E, a Espanha soma quatro pontos e avança com um simples empate frente ao Japão, às 16h da próxima quinta-feira. Se perder para o Japão, precisa torcer para que a Costa Rica não vença e para que a Alemanha não anote uma goleada que seja suficiente para tirar a diferença de saldo, que é de 8 gols (-1/+7). Se vencer, avança na primeira posição do grupo.

Já a adversária da Fúria precisa vencer seu duelo para seguir no torneio. Se empatar e a Costa Rica ganhar, dá adeus. Caso a Alemanha vença, o país asiático só se classifica com um empate se o resultado acontecer pelo mesmo número de gols que os alemães anotarem em um eventual triunfo por um tento de diferença. Se Costa Rica e Alemanha empatarem, o Japão se classifica de forma automática. Caso a Costa Rica bata a Alemanha, avança de fase independentemente do resultado de Espanha e Japão. Em caso de empate, torce por um vitória da Espanha e dá adeus em caso de derrota.

Por fim, a situação da Alemanha é mais delicada. A forma mais fácil de a equipe se classificar depende de uma combinação de resultados: uma vitória sobre a Costa Rica e um triunfo espanhol. Se a Espanha empatar, os alemães precisam vencer por uma diferença de dois gols para se manterem vivos. Em caso de triunfo japonês, a Alemanha precisa de uma goleada para desbancar a Espanha no saldo de gols. Atualmente, a Espanha tem um saldo de +7 gols, contra -1 dos alemães.

GRUPO F

Líder do Grupo F, com 4 pontos, a Croácia pode até empatar com a Bélgica para avançar. Em caso de derrota, torce para que o já eliminado Canadá vença Marrocos pela mesma diferença de gols de sua derrota. Já a Bélgica avança se vencer a Croácia. Se empatar, torce para uma vitória do Canadá por quatro gols de diferença. Menos que isso, os belgas são obrigados a calcular os gols marcados.

Marrocos vai às oitavas até mesmo com um empate. Se perder, torce para a Croácia vencer a Bélgica e até mesmo por um empate, desde que não perca por mais de quatro gols para o Canadá, que não tem mais chances matemáticas de avançar no Mundial.

GRUPO G

Após vencer a Suíça, o Brasil garantiu vaga nas oitavas da Copa do Mundo do Catar. Para passar na primeira posição, um simples empate contra Camarões, na próxima sexta-feira, às 16h, basta — assim como uma vitória. Em caso de derrota, se garante na liderança caso a Suíça não tire a diferença no saldo de gols, que é de +3 para o Brasil, contra 0 dos suíços.

Segunda colocada no grupo, com 3 pontos, a Suíça avança com uma vitória simples sobre a Sérvia. Um empate também é bom negócio, caso Camarões não vença o Brasil e supere os suíços em número de gols. Em caso de derrota, a Suíça dá adeus.

Camarões não consegue mais passar na primeira colocação do grupo. A seleção africana precisa vencer o Brasil e torcer por um empate entre Suíça e Sérvia. Caso o empate entre as europeias aconteça, Camarões precisa ter mais gols marcados do que a Suíça para avançar. Em caso de triunfo da Sérvia, Camarões tem de vencer o Brasil de forma obrigatória com a mesma diferença de gols de uma suposta vitória da Sérvia sobre a Suíça.

A Sérvia não tem mais chance de avançar na primeira posição. Para avançar na segunda colocação, precisa derrotar a Suíça e torcer para que Camarões não vença o Brasil. Em caso de triunfo dos africanos, os sérvios precisam de uma combinação de resultados que os deixe na frente no saldo de gols ou nos gols-pró. Em caso de empate nestes critérios, a decisão chegará em quem levou menos cartões amarelos e vermelhos. Em caso extremo, se o empate persistir, haverá um sorteio para definir quem avança.

O gol de Casemiro garantiu a seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Foto: Andre Penner/AP

GRUPO H

Após bater o Uruguai por 2 a 0, Portugal garantiu vaga nas oitavas. Para avançar na primeira posição, basta empatar com a Coreia do Sul. Em caso de derrota, torce para que Gana não supere o Uruguai. Na segunda posição, com 3 pontos, Gana avança se vencer o Uruguai. Se empatar seu confronto, torce para que a Coreia do Sul não bata Portugal por mais de dois gols de diferença.

A Coreia do Sul precisa superar Portugal e secar Gana. Caso Uruguai vença Gana, a seleção asiática precisa de uma combinação que a deixe à frente pelo saldo de gols (Coreia do Sul tem -1, Uruguai tem -1). Se empatar nesse critério, precisa ter mais gols feitos (Coreia tem 2, Uruguai tem 0).

Já o Uruguai tem situação delicada. Com apenas um ponto e na lanterna do grupo, a seleção sul-americana precisa vencer Gana e torcer para que a Coreia do Sul não vença Portugal. Se isso acontecer, os uruguaios precisam de uma vitória com uma diferença maior de gols para ultrapassar os asiáticos no saldo. Se este critério acabar em igualdade, o Uruguai precisa que sua vitória supere o número final de gols marcados em comparação aos asiáticos O Uruguai ainda não balançou as redes no Catar, enquanto a Coreia soma dois tentos marcados.

