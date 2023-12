Saiba quais são os times que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro

O dramático rebaixamento inédito do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro diminuiu, também, o número da seleta lista dos clubes que nunca deixaram de disputar a elite do futebol nacional. O clube da Vila Belmiro, berço de tantos craques importantes, como o maior de todos, Pelé, e tantas conquistas marcantes no futebol mundial, era um deles. O clube passará por eleições neste sábado.

O descenso do Santos, confirmado na quarta-feira, na última rodada do Brasileirão, dependia também de resultados de Vasco e Bahia. Os dois venceram seus jogos. Em São Januário, a equipe carioca ganhou do Red Bull Bragantino por 2 a 1, enquanto o clube baiano, de Rogério Ceni, goleou o Atlético-MG, de Felipão, por 4 a 1. O Santos caiu pela primeira vez.

Com isso, apenas três times nunca desceram da Série A para a Série B: São Paulo, Flamengo e Cuiabá. Dois deles se enfrentaram também nesta última rodada. O time do Morumbi recebeu o rival carioca em reedição da final da Copa do Brasil e ganhou o duelo pelo placar mínimo, com gol de Luciano.

São Paulo e Flamengo se enfrentaram no Morumbi; nenhum deles sabe o que é jogar a Série B. Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc

Flamengo e São Paulo são os únicos dois remanescentes entre os 12 grandes times do Brasil que nunca jogaram a Série B. Antes do Santos, o Cruzeiro tinha sido o último clube deste seleto grupo a ter o rebaixamento inédito. Foi em 2019. E demorou para subir, apenas em 2022. A equipe que tem Ronaldo Fenômeno como gestor quase se complicou este ano e se livrou do descenso somente na penúltima rodada.

O Cuiabá foi fundado em 2001 e chegou à elite do futebol nacional em 2021. Desde então, nunca desceu para a Série B. Vale lembrar que o Santos e outros times que caíram (América-MG, Coritiba e Goiás) terão 38 rodadas na Segundona e, para subir de volta, precisam terminar a disputa nas quatro primeiras posições.