Confusão generalizada entre torcedores e polícia paralisa partida na Liga dos Campeões da África

Mais uma vez a violência marcou presença em uma partida de futebol. O duelo entre Esperance e Jeunesse Sportive de Kabylia, válido pela Liga dos Campeões da África, ficou paralisada por mais de 30 minutos por causa de uma confusão generalizada entre torcedores e o policiamento presente no estádio.

Segundo a imprensa local, torcedores do Esperance tentaram entrar no estádio durante o decorrer da primeira etapa da partida e isso teria iniciado toda a confusão. A polícia não aliviou. Além disso, um pequeno incêndio teria acontecido no espaço destinado para a torcida em questão. Foi preciso de o Corpo de Bombeiros ser acionado para apagar o fogo.

🚨🇩🇿 Esperance pleading with the scenes inside the stands to stop, which caused the #CAFCL game to pause. pic.twitter.com/HcY9fXwQaN — Dean Ammi (@AlgerianFooty) April 29, 2023

De acordo com um fotógrafo da AFP, o policiamento no estádio fez uso de bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para o controle da torcida do Esperance. Por causa disso, uma espécie de nuvem tomou conta do espaço destinado para os torcedores da equipe. Além disso, diversos policiais ficaram feridos após torcedores atirarem objetos para o gramado.

Torcedores do Esperance entraram em conflito com o policiamento presente na partida pela Liga dos Campeões da África Foto: FETHI BELAID / AFP

O jogo voltou a ser disputado por volta das 20h45, de acordo com o horário local, praticamente sem a presença de nenhum torcedor do Esperance nas arquibancadas. Todos foram retirados do estádio. A partida terminou com empate por 1 a 1. Com o resultado, o Esperance lidera o Grupo D, com 11 pontos, e o Kabyle é o segundo do Grupo A, com 10.