Conheça a história de Fati, goleira da seleção do Afeganistão que foi salva pelo futebol

Para começar a despedida, Fatima estava dentro do pátio murado de sua família em Cabul, Afeganistão, com uma pá nas mãos. Ela perfurou um pedaço de solo com a ponta da lâmina afiada. Lutando contra as lágrimas, ela começou a cavar. À sombra de uma videira, com um aroma doce de rosas, ela fez um buraco de cerca de 60 centímetros de profundidade e de largura. Colocou alguns itens ali dentro.

Quatro camisas de futebol cuidadosamente guardadas em um saco plástico. Cinco troféus de ouro em forma de luva. Eles simbolizavam suas conquistas como goleira da seleção feminina de futebol do Afeganistão, e ela os adorava - tanto que certa vez chegou a dizer à mãe: “Estas são as coisas que me mantém viva.”

Mas, nesse dia de meados de agosto de 2021, elas podiam matá-la.

Poucos dias antes, sob um zunido de caminhões e rifles, o Taleban havia conquistado Cabul e começado a caçar qualquer pessoa considerada inimiga. Funcionários do governo. Ativistas de direitos humanos. Juízes. Os grupos-alvo, agora correndo para se esconder e se salvar, incluíam atletas como Fatima, que, de acordo com as visões fundamentalistas do Taleban, desafiavam o islã praticando esporte em público. As camisas e troféus a identificariam como traidora.

Se o Taleban os encontrasse, ela e sua família poderiam ser torturadas e mortas.

Com apenas 19 anos, Fatima não conseguia entender como sua vida, seu país e todas as conquistas que o Afeganistão obtivera nos vinte anos desde que o Taleban governara pela última vez estavam desmoronando.

Fati com suas companheiras do Melbourne Victory, em abril deste ano Foto: Gabriela Bhaska/The New York Times

Ela tinha medo de nunca terminar seu bacharelado em economia, nunca abrir um negócio como esperava e nunca voltar ao campo de futebol nem ajudar a trazer o dia em que as mulheres afegãs pudessem prosperar como iguais aos homens.

Ainda mais aterrorizante era o pensamento de que ela estava prestes a morrer depois de mal ter vivido. Ao cavar o buraco em seu quintal, ela sentiu que estava cavando sua própria cova.

AJUDANDO A FAMÍLIA

Na infância, Fatima - que é chamada de Fati (pronuncia-se FAH-tee) por familiares e amigos - se confrontava com lembretes constantes de que as mulheres no Afeganistão tinham opções limitadas. (A pedido de Fati e suas companheiras de equipe, o New York Times não está usando seus sobrenomes, porque elas temem represálias do Taleban).

Como muitas mulheres afegãs, a mãe de Fati nunca aprendeu a ler e escrever. Ela ficou noiva aos 13 anos e teve o primeiro de seus cinco filhos alguns anos depois. Enquanto criava a família, trabalhava como costureira, fazendo almofadas que os afegãos usam como assentos.

Vendo como sua mãe fora forçada a viver, Fati, a segunda filha, decidiu fazer mais e ser mais. Ela lia e escrevia para sua mãe. E cuidava de Kawsar, sua irmã mais nova. Ela se lembrou de uma vez em que consertara a eletricidade de casa mexendo nos fios enquanto sua mãe estava parada, prendendo a respiração e sussurrando orações.

Fati se tornou proficiente em inglês assistindo a filmes da Marvel com sua irmã Zahra. Seu pai, que trabalhava como guarda noturno em um prédio de apartamentos, tinha tanto orgulho de Fati que muitas vezes a chamava de filho.

Na escola, alguns alunos a provocavam porque ela era hazara, uma minoria étnica afegã que é predominantemente muçulmana xiita e continua sendo um alvo proeminente para milícias sunitas como o Taleban. Fati se irritava quando chamavam as pessoas hazara de inúteis e estúpidas. Ela ficou dura por dentro. “Se você é forte e dura, ninguém pode vencer você”, ela disse, “e aí você pode encontrar o seu caminho”.

Então, certo dia, três colegas acenaram para ela e a convidaram para jogar futebol. “Você é tão alta!”, gritou Bahara, uma dessas garotas. “Venha conosco. Você será uma boa goleira!”.

ENCONTRANDO SUA FORÇA

Até então, Fati nem sabia que as mulheres de seu país jogavam futebol organizado.

Para as meninas afegãs, praticar esportes em público sempre fora arriscado. Os religiosos da linha dura dizem que as mulheres violam o Alcorão quando jogam futebol porque os homens podem ver a forma de seus corpos, mesmo que usem hijabs, mangas compridas e calças. Chamam-nas de prostitutas e ameaçam seus pais e irmãos, dizendo que devem ser punidos por deixar uma parente desonrá-los.

Mas entre os afegãos mais progressistas, particularmente as mulheres que viram seus direitos restringidos sob o primeiro governo do Taleban, de 1996 a 2001, havia uma pressão persistente para permitir que meninas e mulheres pensassem e se comportassem de maneiras antes proibidas.

Fati mais tarde disse que se deleitava nos momentos no campo de futebol em que podia ser agressiva, mergulhando para defender um chute ou batendo um tiro de meta estrondoso. Ela achava emocionante mostrar seu poder encarando uma adversária que se atrevia a pensar que podia marcar um gol nela.

A mãe de Fati apoiava seu amor pelo futebol, dizendo a ela: “Não quero que você seja como eu. Não se apresse em se casar e acabar sendo uma escrava dentro de casa”. Ela convenceu o pai de Fati de que o futebol era um empreendimento digno para uma adolescente que tinha aspirações na vida além da cozinha.

Fati subiu rapidamente no esporte.

Depois que um olheiro da seleção nacional a viu jogar em um torneio do ensino médio, ele a convidou para treinar com a seleção. Lá ela aprendeu a ser ágil e destemida, mas acima de tudo a ser uma líder. Em um país que esteve em guerra por toda a sua vida, Fati finalmente se sentiu livre, segura e no controle.

Seis meses depois, ela foi promovida à seleção principal, juntando-se às amigas Bahara, Mursal e Somaya no elenco. Foram elas que primeiro convidaram Fati para jogar, e seu relacionamento iria muito mais longe e ficaria muito mais profundo.

PROCURANDO INSPIRAÇÃO

Não demorou muito para que o futebol se tornasse um pilar para toda a vida de Fati. O esporte lhe deu a confiança para perseguir seus objetivos.

De manhã, ela trabalhava em uma organização chamada Boa Vizinhança, onde ensinava inglês para meninas e mulheres. À noite, estudava economia em uma universidade. Seu irmão mais velho, Khaliqyar, sentindo o dever de protegê-la, muitas vezes a acompanhava até lá.

Outras vezes, lembrou, ela caminhava sozinha ao luar, com as mãos trêmulas de nervosismo porque a rota era insegura mesmo à luz do dia. Para passar despercebida, Fati se vestia como menino, com tênis e roupas largas, e cobria a cabeça com um capuz.

O resto do seu tempo era dedicado ao futebol. Era muito perigoso para seu time jogar em casa, então a equipe viajava para países como Índia, Tadjiquistão e Uzbequistão, enfrentando times que treinavam mais, em campos melhores, com melhores treinadores. A equipe de Fati perdia muito. Os comentários nas redes sociais diziam que o time era ruim porque as mulheres afegãs não deveriam jogar futebol.

A pressão para provar que os críticos estavam errados se tornou tão grande que certa vez, depois de perder para o Uzbequistão, Fati voltou para o hotel e pensou em se jogar da varanda do quarto andar. Uma companheira de equipe acalmou Fati enquanto ela implorava: “Deus, por que não temos bons resultados? Quero ganhar, nem que seja só uma vez”.

Sua equipe venceu seu primeiro jogo, finalmente, em 2019. Fati quis viver naquele sentimento para sempre.

Nas redes sociais, começaram a aparecer comentários positivos. Ela e suas companheiras de equipe foram entrevistadas na televisão, tornando-se modelos para outras garotas.

Sua família ficou encantada. A federação de futebol estava pagando a Fati US$ 100 por mês para jogar na seleção nacional e ela recebia outros US$ 150 para liderar o esforço de base do futebol feminino e ajudar a gerenciar a equipe sub-15.

No entanto, mesmo que sua vida parecesse em ascensão, uma rachadura estava se abrindo por todo o Afeganistão.

Os ataques terroristas aumentaram, com a violência atingindo hospitais, escolas e salões de casamento. Centenas de pessoas, entre elas gente da comunidade hazara, foram mortas tanto pelo Taleban quanto pelo ramo afegão do Estado Islâmico.

Na primavera de 2021, o presidente Joe Biden anunciou que os militares americanos iriam se retirar do Afeganistão. Mas, quando Fati ouviu sobre o Taleban fazendo avanços nas províncias, ela disse a suas companheiras de equipe para não se preocuparem. O Taleban jamais conseguiria tomar Cabul. “Eles vão matar as atletas”

Em certo dia de agosto, Fati estava trabalhando no departamento de futebol feminino da Federação de Futebol do Afeganistão quando um funcionário do gabinete do presidente entrou gritando que o Taleban estava se aproximando de Cabul. Reúna todos os documentos que puder encontrar, disse ele, e coloque a papelada em uma pilha. Eles precisavam destruir qualquer coisa que o Taleban pudesse usar para atingir as atletas.

“Rápido!”, o homem disse. “Vamos queimar tudo”.

Fati disse que ela e meia dúzia de outras trabalhadoras começaram a abrir gavetas, pegando todos os papéis que podiam, às vezes empilhando-os até o queixo para carregá-los.

Formulários de inscrição. Fotos das meninas. Formulários de pedidos uniformes. Documentos de viagem. Toda a história do programa da seleção feminina, que começara em 2007, logo se desfez.

Quando Fati e suas colegas de trabalho terminaram, elas pararam para respirar. Foi então que se deram conta: suas vidas estavam realmente em perigo.

Antes de sair, Fati pegou alguns passaportes e carteiras de identidade que as jogadoras haviam deixado para trás e os colocou em sua mochila. Ela sabia que sem os documentos aquelas garotas ficariam presas no Afeganistão.

Três dias depois, Fati estava indo para o treino no clube local quando seu telefone começou a tocar. Mensagens frenéticas estavam surgindo no grupo de bate-papo da equipe.

“Voltem para casa, o treino está cancelado”.

“Não saiam, meninas”.

Bahara, sua ex-colega de escola que se tornou zagueira da seleção nacional, compartilhou um vídeo que fizera do Taleban chegando em uma das praças de Cabul. Ela estava saindo da faculdade de odontologia quando viu caminhões com bandeiras brancas do Taleban, com soldados buzinando e atirando.

“É verdade, meninas”, escreveu Bahara em dari, a língua nativa das jogadoras. “Eles estão aqui”.

A cidade tornou-se quase inabitável, especialmente para as mulheres. Fati lia sobre assassinatos e mais assassinatos. Era impossível saber o que era verdade.

Fati e suas companheiras de equipe sabiam que precisavam deixar o Afeganistão. A Austrália foi o país que a acolheu após uma complexa operação. Ela não tinha ideia de quão longe era. Parecia outro planeta. Mas ela estava grata por ir a qualquer lugar que não estivesse sob o domínio do Taleban. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU