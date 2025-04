Mushuc Runa: conheça a origem do algoz do Cruzeiro na Sul-Americana

O Cruzeiro fez seu segundo confronto pela fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Após a derrota contra o Unión de Santa Fe, na rodada de estreia, o time mineiro teve novo revés. Com mais três pontos, o Mushuc Runa bateu os mineiros por 2 a 1, no Mineirão, e se isola na liderança do Grupo E, com seis pontos. Apesar disso, a equipe equatoriana é pouco conhecida pelo público brasileiro. Criado em 2003, o time está participando de sua terceira edição do campeonato continental.

Relacionado aos povos originários do país, o clube foi fundado por uma cooperativa de crédito voltada aos indígenas. Luis Alfonso Chango, chefe da iniciativa, nasceu na comunidade Chibuleo e intencionava, além de incentivar a economia de sua região, dar mais oportunidades de inclusão para os povos indígenas. O time, em um primeiro momento, pretendia aceitar apenas jogadores de comunidades originárias. A ideia caiu por terra, mas a equipe não perde sua essência de se considerar "para indígenas". O próprio nome do Mushuc Runa é uma referência às suas origens: o termo pertence a uma língua andina e significa "Homem Novo".

Mushuc Runa venceram a segunda seguida na Sul-Americana e são líderes do Grupo E. Foto: Douglas Magno/AFP

Sediado na cidade de Ambato, o clube estreou na segunda divisão nacional do Equador em 2011. Três anos depois, em 2014, o Mushuc Runa conseguiu subir à elite do futebol nacional e, com um desempenho baixo, permaneceu entre os até então melhores doze times do país por somente três temporadas. No ano de 2016, sofreu um rebaixamento.

Novamente na divisão de baixo, a equipe lutou por mais dois anos até conquistar o título da “Série B”, em 2018, e retornar ao primeiro escalão, no qual permanece desde 2019. Apesar de se manter “Série A”, o Mushuc Runa nunca terminou o torneio equatoriano acima da sexta colocação, resultado que conseguiu em 2024.

Mesmo com apenas um título nacional, o clube tem diversas taças regionais. Em Tungurahua, província da qual veio, o time conquistou duas vezes a Segunda Categoria de Tungurahua (em 2009 e 2011) e uma vez o Campeonato Provincial da Liga Amadora de Tungurahua (2008).

Em termos internacionais, o Mushuc Runa participou apenas da Copa Sul-Americana. Em 2019 e 2022, suas duas atuações na competição continental, acabou caindo logo na fase eliminatória. Desta vez, porém, pode conseguir um desempenho melhor — e sua rodada de estreia demonstra isso. Contra o Palestino, o clube conseguiu uma vitória por 3 a 2 e é, agora, o líder de seu grupo.

Na próxima rodada da Sul-Americana, o Mushuc Runa recebe o Union Santa Fe, no Estadio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Já o Cruzeiro visita o Palestino, em Coquimbo, no Chile.