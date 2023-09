Conheça Arthur Elias, novo técnico da seleção feminina e multicampeão pelo Corinthians

Arthur Elias é o novo treinador da seleção brasileira feminina de futebol. Aos 42 anos e com 20 deles dedicados ao futebol, o técnico chega ao comando da equipe nacional após longo período e muitos títulos pelo Corinthians. Ele substitui Bia Sundhage, demitida nesta semana. No clube paulista, Arthur somou 250 vitórias e 14 conquistas. Na seleção, o profissional chega com contrato até o fim da Copa do Mundo de 2027, ainda sem local para acontecer.

“Primeiro, quero agradecer a confiança do presidente (da CBF) por esse período de contrato longo até a próxima Copa do Mundo. É um sonho realizado. Tenho 20 anos como treinador de futebol e 90% dedicado ao futebol das mulheres no Brasil. Neste período, entre acertos e erros, sempre foi meu desenvolvimento pessoal e profissional junto com a minha comissão técnica e apoio ao futebol feminino no Brasil. Me sinto muito realizado e tenho certeza de que, em pouco tempo, vamos conseguir mudar a mentalidade do futebol. Tenho certeza de que vamos conseguir mudar e ter resultados rápidos. O Brasil precisa voltar a ser protagonista no futebol mundial e podemos isso”, comentou Arthur Elias em seu primeiro momento como técnico da seleção.

Trajetória no futebol

De acordo com o próprio Arthur Elias, são 20 anos de carreira no futebol e 90% deles dedicados ao esporte feminino. Diferentemente do que acontece normalmente no masculino, Arthur não foi jogador profissional da modalidade. O vínculo do treinador com o futebol para as mulheres se iniciou com um projeto acadêmico na Universidade. Na época, Arthur participou de uma iniciativa da Universidade de São Paulo (USP) que buscava entender e identificar as características da atleta no futebol.

Arthur Elias chega para comandar a seleção brasileira após oito temporadas com o Corinthians Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Após o projeto, Arthur Elias recebeu o convite e aceitou a oportunidade de treinar o Nacional-AC. Depois de duas temporadas no clube, o técnico trocou de time e chegou para o Centro Olímpico, de São Paulo, em 2010. Na época, o time paulista era reconhecido pela força na formação das atletas e buscava fortalecer seu elenco profissional.

Foi no Centro Olímpico que Arthur conquistou seu primeiro título de expressão nacional. Em 2013, ele levou a equipe até a conquista do Campeonato Brasileiro. O time contava na época com Cristiane, Alline Calandrini e Tamires, que faz parte do Corinthians e é um dos destaques da seleção brasileira nos últimos anos. Na decisão, a equipe superou o São José, considerado por muitos o grande favorito da época, que contava com Formiga e Andressa Alves em seu elenco.

Arthur Elias e sua comissão técnica ficaram no clube de São Paulo durante cinco anos e, posteriormente, receberam o convite para comandar o projeto do Audax, em 2016. Naquele ano, o time de Osasco firmou uma parceria com o Corinthians e passou a disputar as maiores competições do País e do continente. Após duas temporadas com a chancela da parceria, Arthur seguiu para o projeto custeado e mantido apenas pelo Corinthians.

No clube do Parque São Jorge, estabeleceu um padrão de excelência nunca antes visto na modalidade. Vencendo quatro edições do Campeonato Brasileiro, duas Libertadores, três Paulistas e duas edições da Supercopa, o clube passou a ser referência no Brasil e no mundo pela forma como fazia com que o futebol feminino conseguisse chegar ao alto nível.

Arthur é o terceiro com mais jogos no futebol profissional do clube do Parque São Jorge, ficando atrás de Oswaldo Brandão e Tite. O treinador é também o profissional que mais tempo ficou, de maneira seguida, no comando de um time de futebol profissional do Corinthians, mantendo-se no cargo por oito temporadas.