Conheça as cinco melhores jogadoras da fase de grupos da Copa do Mundo feminina de 2023

A fase de grupos da Copa do Mundo feminina de 2023 chegou ao fim. Após 48 jogos disputados, a competição entra em sua etapa de mata-mata. Suíça, Noruega, Austrália, Nigéria, Japão, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, França, Jamaica, Suécia, África do Sul, Colômbia e Marrocos se enfrentarão pelo título mundial. As oitavas de final começam neste sábado, dia 05, às 2h (de Brasília) com a partida entre Suíça e Espanha. A partir de agora, perdeu volta para casa. Com o fim da primeira etapa, entretanto, já é possível entender as distribuições de forças entre as equipes e apontar, ao menos até o momento, as jogadoras que mais de destacaram e contribuíram para o sucesso das suas seleções.

O Estadão selecionou as cinco craques do Mundial Feminino de 2023 na fase de grupos, apontando apenas jogadoras que passaram adiante na competição. Não há, portanto, brasileiros ou alemãs. Confira a lista e que de olho nelas.

Hinata Miyazawa

Com quatro gols em três partidas, a meia-atacante Hinata Miyazawa é um dos principais nomes da badalada seleção japonesa. Com 23 anos, a jogadora do Mynavi Sendai, clube do país, é destaque do futebol nipônico desde as categorias de base, tendo sido uma dos principais nomes da conquista japonesa do Mundial Sub-20 em 2018. A camisa 7 balançou as redes contra a Zâmbia duas vezes e diante da Espanha, também duas vezes.

A meia-atacante Hinata Miyazawa celebra seu gol contra a Zâmbia em partida válida pela Copa do Mundo de 2023. Foto: John Cowpland/AP

Linda Caicedo

Aos 18 anos, Linda Caicedo é a principal jogadora da Colômbia, sensação da Copa do Mundo de 2023 e único time sul-americano a avançar. O golaço diante da Alemanha conquistou o mundo e a ginga e os dribles da atacante do Real Madrid lhe renderam o apelido de “Rainha da América”. Com dois gols em dois jogos, ela se tornou a segunda sul-americana mais jovem a fazer gols em mais de uma partida de Mundial, sendo somente superada por Marta.

Aos 18 anos, a colombiana Linda Caicedo é o principal destaque de sua seleção. Foto: Rick Rycrof/AP

Lauren James

Irmã de Reece James, Lauren James não deve nada ao irmão. Muito pelo contrário, sua atuação pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2023 é um ótimo argumento para quem acredita que ela é a melhor James da família. Com três gols em dois jogos, a atacante de 21 anos do Chelsea disputa seu primeiro Mundial e é uma das referências das poderosas “Leoas”, apelido da seleção feminina inglesa. Seu irmão é lateral e atua também no Chelsea.

Em sua primeira Copa do mundo, Lauren James é um dos destaques da seleção inglesa. Foto: Sophie Ralph/AP

Chiamaka Nnadozie

A Copa do Mundo de 2023 está sendo marcada pela ótima atuação das goleiras. E, em todo o torneio, talvez nenhum nome exemplifique isso de maneira tão perfeita quanto o da nigeriana Chiamaka Nnadozie. Heroína nas partidas contra Canadá e Austrália, a goleira de 22 anos do Paris FC operou verdadeiros milagres para classificar as africanas para as oitavas de final.

Com uma atuação de gala contra a Austrália, a goleira Chiamaka Nnadozie foi uma das principais responsáveis pela classificação da Nigéria para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2023. Foto: Katie Tucker/AP

Amanda Ilestedt

Os três gols em três jogos podem enganar, mas a sueca Amanda Ilestedt não é atacante, mas sim uma zagueira. Aos 30 anos, a atleta do PSG é soberana nas bolas aéreas e vem comandado o ataque e a defesa da seleção europeia. Formando uma ótima dupla de zaga com Magdalena Eriksson, Ilestedt também já provou que é decisiva: foi dela o gol nos acréscimos que sacramentou a vitória contra a África do Sul.