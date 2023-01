Damar Hamlin, jogador da NFL em estado grave, é ligado a projetos sociais em sua cidade natal

Aos 24 anos e em ascensão na NFL, o safety do Buffalo Bills, Damar Hamlin tem uma história de gratidão e caridade fora dos gramados da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. O atleta preocupa o mundo do esporte após ter sofrido uma parada cardíaca e se encontrar em estado grave após um choque no duelo com o Cincinnati Bengals na última segunda-feira.

Hamlin iniciou a carreira no futebol americano no ensino médio, onde se destacou ainda na posição de cornerback na Pittsburgh Central Catholic. Após se destacar, chamou atenção de diversas faculdades e acabou escolhido pela Universidade de Pittsburgh. Lá chamou atenção logo na temporada de estreia com 41 “tackles” e uma interceptação em nove jogos na primeira temporada. No segundo ano, melhorou ainda mais a marca, que foi elevada para 76 “tackles” e duas interceptações. O atleta chegou a receber honrarias da All-Atlantic Coast Conference. Na terceira temporada, seguiu melhorando suas marcas com 84 “tackles” e forçando mais 10 erros de passe. Em seu último ano, foi capitão da equipe e liderou a equipe com 66 “tackles” e mais 7 erros de passe forçados.

Em 2021, foi escolhido pelo Buffalo Bills na 212ª escolha da sexta rodada do “draft” da NFL, quando as equipes podem escolher prospectos das ligas universitárias para reforçar seus respectivos elencos.

Os jogadores do Buffalo Bills se reuniram para orações no centro do gramado após o acidente de Damar Hamlin. Foto: Jeff Dean/AP

Na sua primeira temporada, teve números discretos, com 14 partidas e apenas 2 “tackles”. Na atual, em 15 partidas, o dono da camisa 3 da franquia vem se destacando com 91 tackles totais, sendo 63 solos e 28 em conjunto. Além disso, anotou um “sack”, quando um defensor derruba o quarterback adversário.

O projeto de caridade de Damar Hamlin

Nascido e criado em Pittsburgh, o atleta fez questão de não esquecer suas origens após entrar para a NFL. Com isso, em 2020 criou um projeto de arrecadação de dinheiro para uma creche local, dirigida por sua mãe, Nina, que cuida de crianças que foram duramente afetadas pela pandemia de covid-19.

Na época da criação do projeto, o atleta se mostrou entusiasmado em ajudar as crianças locais e chegou a viralizar nas redes sociais em vídeo que comprava presentes para elas.

“Ao embarcar em minha jornada para a NFL, nunca esquecerei de onde venho e estou comprometido em usar minha plataforma para impactar positivamente a comunidade que me criou. Criei a The Chasing M’s Foundation como um veículo que me permitirá entregar esse impacto, e o primeiro programa é o 2020 Community Toy Drive”, escreveu Hamlin na época.

Damar Hamlin at his annual holiday toy drive…this drive is still active on GoFundMe and now has almost $700K in donations https://t.co/SMCjBFaIHZ pic.twitter.com/qCdsHueGHe — Wu-Tang is for the Children (@WUTangKids) January 3, 2023

Após o lance protagonizado na última segunda-feira, fãs recordaram o projeto e fizeram doações como forma de homenagear e prestar solidariedade ao atleta. Na primeira hora após o acidente, cerca de US$ 3 milhões foram doados, cerca de R$ 16 milhões.