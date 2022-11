Conheça ‘Dr. Cool’ e o sistema responsável pela refrigeração dos estádios da Copa do Mundo do Catar

Publicidade

ENVIADO ESPECIAL A DOHA-Mesmo durante os dias de novembro, quando é final de primavera, faz calor no Catar. Mas, o que poderia ser um incômodo para jogadores e torcedores foi resolvido com um sistema de ar condicionado de última geração. Graças a isso, mesmo quando as partida acontecem às 13h, como no caso de Suíça e Senegal, no estádio Al-Janoub, em Al Wakra, a temperatura dentro das arenas é amena.

O homem que desenvolveu esse sistema de refrigeração, Saud Abdulaziz Abdul Ghani, é professor de engenharia da Universidade do Catar. Também conhecido como “Dr Cool”, Ghani vem trabalhando nele desde 2009. Ele conta que na versão atual, utilizada em estádios, como o Al-Janoub (onde Suíça é Camarões jogaram sob o sol e com temperatura de quase 30°C), o sistema é operado com energia solar.

Nos testes que aconteceram antes do Mundial, como nos jogos da Copa Árabe, em dezembro passado e que serviu como laboratório de testes, o sistema foi testado com o Al-Janoub, em dias de jogos — e funcionou. “Dr Cool” e organizadores da Copa do Mundo dizem ser 40% mais “sustentável” do que as técnicas existentes antes da que ele é sua equipe desenvolveram.

O sistema é 40% mais sustentável e mantém o ambiente refrigerado na casa de 21ºC. Foto: Corinna Kern/Reuters

Como funciona o sistema

Segundo ele, nos sete, dos estádios onde esse sistema refrigera o ambiente, a sensação é de “uma bolha de ar refrigerado a uma temperatura de 21°C, envolvendo o campo e as arquibancadas. O ar frio chega por dutos, esfriados com água mantida a 7º Celsius e bombeado por turbinas, até as laterais do campo e sob os assentos dos espectadores.

Sensores ao redor do estádio mantêm a temperatura constante e até mesmo ajustam os fluxos de ar para assentos à sombra ou ao sol. Enquanto isso, o ar quente é sugado de volta para tornar a ser refrigerado. Além de eficiente, o sistema de refrigeração desenvolvido por Ghani é ecologicamente correto. A energia para tocá-lo vem de uma fazenda solar gigante no deserto, a quilômetros de Doha.

