Conheça dupla do Japão que joga no futebol alemão e protagonizou surpresa contra a Alemanha

A histórica vitória do Japão teve dois personagens bem conhecidos dos alemães. O atacante Ritsu Doan, de 24 anos, saiu do banco para empatar o jogo e dar início ao triunfo de virada diante da Alemanha, na estreia pela Copa do Mundo do Catar. Takuma Asano fez o segundo da seleção japonesa nesta quarta-feira. Ambos jogam no futebol alemão.

Para se tornar jogador, Doan só precisou atravessar o rio Yodo passando de sua cidade natal, Amagasaki Hyogo, para Osaka, onde entrou nas categorias de base do Gamba Osaka, aos 16 anos.

Atuando pela ponta direita teve sua primeira convocação para a seleção sub-16, em 2014. Conhecido por ser canhoto e pela velocidade, dribles e belos gols, foi chamado de “Messi japonês” no Twitter oficial da Fifa, depois de marcar três dos quatro gols da equipe na primeira fase do Mundial Sub-20, em 2017, na Coreia do Sul. A seleção japonesa caiu nas oitavas de final diante da Venezuela, na prorrogação.

Depois de sair de sua terra natal, Doan foi defender o Groningen, da Holanda, onde registrou sua maior média de gols por um clube, com 0,24 gol, com 16 gols em 66 jogos. Após se destacar no Campeonato Holandês, ele se transferiu para o PSV Eindhoven, em 2019, onde marcou 13 vezes em 64 partidas.

Ritsu Doan comemora o gol na vitória do Japão diante da Alemanha Foto: Jewel Samad / AFP

Antes de chegar na liga mais badalada de sua carreira, o Campeonato Alemão, Doan passou brevemente pelo Arminia Bielefeld, da segunda divisão da Alemanha, onde jogou 35 partidas e marcou 5 gols. Atuando na Bundesliga, pelo Freiburg, desde o começo da temporada 2022, o japonês atingiu seu máximo valor de mercado, cerca de 21 milhões de euros (R$ 117 milhões).

Já Takuma Asano, de 28 anos, teve carreira mais discreta. O atacante teve sua primeira participação na seleção do Japão sub-22 e sub-23, em 2015, com 21 anos, totalizando quatro gols em 17 partidas. Participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, quando marcou dois gols na primeira fase. O Japão, no entanto, foi eliminado no Grupo B, com Nigéria, Colômbia e Suécia.

Em clubes, Asano começou sua carreira pelo Sanfrecce Hiroshima, quando marcou 27 gols em 93 jogos entre 2013 e 2016. O atual camisa 18 do Japão foi transferido para o Arsenal no fim da temporada 2016-2017, mas foi emprestado duas vezes para times da Alemanha (Stuttgart e Hannover) e nem sequer entrou em campo pelos Gunners.

Entre 2019 e 2021, Asano só treinou no clube sérvio Partizan, de Belgrado. Atualmente atua pelo Bochum, que está em 17º da segunda divisão da Alemanha. O japonês está avaliado em 3 milhões de euros (R$ 16,8 milhões), segundo o site Transfermarkt.com, especializado em negociações.