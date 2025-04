Conheça e saiba onde ficam os clubes mais antigos da cidade de São Paulo

Maior cidade do País, São Paulo é um município que concentra uma enorme diversidade de pessoas, empresas e tradições. Com o esporte, não é diferente: a capital paulista é a casa de vários clubes de futebol e, dentre eles, sete profissionais na categoria masculina. O Estadão conta quais são e onde estão localizados na metrópole.

Corinthians

Time profissional mais antigo da capital, o Corinthians tem quase 125 anos de existência. Localizado na zona leste, o clube alvinegro é um dos que concentra a maior torcida no País e faz parte do grupo conhecido como “os quatro grandes do estado”. O Timão é ainda o maior campeão paulista, com 31 títulos.

Fundação: 1 de setembro de 1910

Sede: Tatuapé, na zona leste

Clube é um dos quatro grandes de São Paulo Foto: Agência Corinthians

Palmeiras

Maior rival do Corinthians, o time da Barra Funda é o segundo mais velho. Com 110 anos de história, o clube alviverde é hoje o maior campeão do Brasileirão, com 12 títulos. O time é ainda um dos maiores vencedores da década: desde 2020, já ganhou 11 títulos.

Publicidade

Fundação: 26 de agosto de 1914

Sede: Perdizes, na zona oeste

Um dos maiores vencedores do século, clube é um dos maiores do estado Foto: ALEX SILVA

Nacional

O mandante do Estádio Nicolau Alayon (ou Comendador Souza), apesar de menos conhecido no estado, é um dos mais antigos da cidade. Com uma história de 106 anos, o clube teve como jogador o próprio Charles Miller, quem popularizou o futebol no País.

Fundação: 16 de fevereiro de 1919

Sede: Água Branca, na zona oeste

Time do Nacional na Copinha, em 2022 Foto: Reprodução/Nacional Atlético Clube Facebook

Juventus da Mooca

O Juventus da Mooca, que completou seu centenário há pouco tempo, em 2024, é reconhecido como um dos poucos times a guardar a tradição do futebol raiz. Apesar disso, o clube furou a bolha do esporte e tornou-se uma espécie de programa cultural da capital paulista.

Publicidade

Fundação: 20 de abril de 1924

Sede: Mooca, na zona leste

Torcida juventina em partida contra o Noroeste, em março de 2024. Os jogos aos domingos de manhã costumam atrair, inclusive, turistas Foto: Ricardo Sana/CA Juventus

São Paulo

PUBLICIDADE Um dos clubes mais novos da cidade, o São Paulo conseguiu, mesmo com menos tempo de história, construir uma trajetória no futebol que o elevou ao patamar de um dos maiores times do estado e do País. O tricolor paulista é o maior campeão mundial brasileiro, com três títulos ao todo, e um dos maiores campeões da Libertadores.

Fundação: 25 de janeiro de 1930

Sede: Morumbi, na zona oeste

Apesar de ser um dos clubes mais novos, o São Paulo é um dos maiores do estado Foto: SPFC

Barcelona Capela

Mais recente, o Barcelona Capela tem apenas 21 anos. O time tem seu escudo e suas cores inspirados no homônimo catalão e, apesar de nunca ter disputado a primeira divisão de um campeonato no País, foi responsável por revelar o jogador Diego Costa. Fundação: 20 de janeiro de 2004

Sede: Capela do Socorro, na zona sul