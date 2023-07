A contagem regressiva para a Copa do Mundo feminina 2023 já está perto do fim e as seleções que vão disputar o principal torneio de futebol do mundo já estão chegando à Austrália e Nova Zelândia, países-sede desta edição. As primeiras partidas vão acontecer no dia 20 deste mês, nas duas nações anfitriãs.

Ao todo, serão 10 os estádios que vão receber as equipes de 20 de julho a 20 de outubro, data da grande final. A Austrália contará com seis arenas, enquanto a Nova Zelândia disponibilizará quatro. A grande final será realizada no Estádio Olímpico de Sidnei, palco justamente da estreia australiana na competição.

Pelo Grupo A, a Nova Zelândia dá o pontapé inicial no Mundial Feminino contra a Noruega, às 4 da manhã (horário de Brasília). O palco será o Eden Park, na cidade de Auckland, com capacidade de 50 mil torcedores em média. Já a Austrália faz sua estreia pelo Grupo B diante da Irlanda, às 7 da manhã (horário de Brasília). O jogo será no Stadium Australia, com capacidade para aproximadamente 80 mil pessoas.

Brisbane Stadium será palco de França x Brasil na Copa do Mundo feminina. Foto: Aman Sharma/ Reuters

A seleção brasileira faz sua estreia no Hindmarsh Stadium, na Austrália, diante do Panamá. A bola rola às 8 horas (horário de Brasília) pelo Grupo F, que conta também com França e Jamaica. Conheça, a seguir, um pouco mais sobre os estádios que vão receber os jogos da Copa do Mundo feminina 2023:

AUSTRÁLIA:

Brisbane Stadium: Localizado na cidade de mesmo nome, o estádio foi inaugurado em 1914 e, desde então, passou por diversas reformas. Em 2003, tornou-se um verdadeiro complexo esportivo, sendo também utilizado para outros eventos, como apresentações musicais. Sua capacidade é de aproximadamente 52 mil torcedores. Receberá 8 partidas: Inglaterra x Haiti (22 de julho, fase de grupos), Austrália x Nigéria (27 de julho, fase de grupos), França x Brasil (29 de julho, fase de grupos), Irlanda x Nigéria (31 de julho, fase de grupos), Coreia do Sul x Alemanha (3 de agosto, fase de grupos), Oitavas de final (7 de agosto), Quartas de final (12 de agosto) e Disputa de 3º lugar (19 de agosto).

Continua após a publicidade

Hindmarsh Stadium: É o palco da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2023. Fundado em 1960, permanece com atividades contínuas desde então e passou por obras para receber o maior eventual do futebol. Tem capacidade para aproximadamente 17 mil torcedores. Receberá 5 jogos: Brasil x Panamá (24 de julho, fase de grupos), China x Haiti (28 de julho, fase de grupos), Coreia do Sul x Marrocos (30 de julho, fase de grupos), China x Inglaterra (1º de agosto, fase de grupos) e Oitavas de final (8 de agosto).

Melbourne Rectangular Stadium: Situado na cidade de mesmo nome, o estádio já faz parte do roteiro histórico esportivo do país. Dentre as diversas competições internacionais que já recebeu, vale destacar a abertura da Copa Asiática masculina, em 2015. Sua capacidade é de aproximadamente 30 mil torcedores, que ficam bem próximos ao campo de jogo. Receberá 6 partidas: Nigéria x Canadá (21 de julho, fase de grupos), Alemanha x Marrocos (24 de julho, fase de grupos), Canadá x Austrália (31 de julho, fase de grupos), Jamaica x Brasil (2 de agosto, fase de grupos), Oitavas de final (6 e 8 de agosto).

Perth Rectangular Stadium: É um dos estádios mais antigos a sediar a Copa do Mundo feminina, tendo sido inaugurado em 1904. Passou por reformas específicas para receber a competição de 2023. Tem capacidade para aproximadamente 20 mil torcedores e receberá, ao todo, 5 partidas: Dinamarca x China (22 de julho, fase de grupos), Canadá x Irlanda (26 de julho, fase de grupos), Panamá x Jamaica (29 de julho, fase de grupos), Haiti x Dinamarca (1º de agosto, fase de grupos) e Marrocos x Colômbia (3 de agosto, fase de grupos).

Continua após a publicidade

Stadium Australia: Será o grande palco da final do Mundial, além de sediar o jogo de abertura da competição. Foi construído para os Jogos Olímpicos de Sidnei, de 2000 e, desde então, já recebeu diversos eventos esportivos de grande importância. Tem uma das maiores capacidades do torneio, podendo abrigar mais de 80 mil torcedores. Sediará apenas uma partida da fase grupos, depois será usada apenas para mata-mata: Austrália x Irlanda (2º de julho, fase de grupos), Oitavas de final (7 de agosto), Quartas de final (12 de agosto), Semifinal (16 de agosto) e Final (20 de agosto).

Sydney Football Stadium: Reformado especialmente para o evento, o local já recebeu a Argentina de Diego Maradona na década de 1990, além de ter sido palco da final do futebol feminino na Olimpíada de 2000. Consegue abrigar cerca de 45 mil torcedores e receberá 6 duelos: França x Jamaica (23 de julho, fase de grupos), Colômbia x Coreia do Sul (25 de julho, fase de grupos), Inglaterra x Dinamarca (28 de julho, fase de grupos), Alemanha x Colômbia (30 de julho, fase de grupos), Panamá x França (2 de agosto, fase de grupos) e Oitavas de final (6 de agosto).

NOVA ZELÂNDIA

Dunedin Stadium: Localizado na cidade de mesmo nome, este é o único estádio da Nova Zelândia que tem a possibilidade de ficar 100% coberto, podendo assim ser utilizado nas mais diversas condições climáticas. Foi inaugurado em 2011 com capacidade média de 31 mil torcedores. Não será a primeira vez que recebe um evento mundial de grande porte, já que foi uma das sedes da Copa do Mundo de Rúgbi no ano em que foi lançado. Receberá 6 partidas: Filipinas x Suíça (21 de julho, fase de grupos), Holanda x Portugal (23 de julho, fase de grupos), Japão x Costa Rica (26 de julho, fase de grupos), Argentina x África do Sul (28 de julho, fase de grupos), Suíça x Nova Zelândia (30 de julho, fase de grupos) e Vietnã x Holanda (1º de agosto, fase de grupos).

Continua após a publicidade

Eden Park: Um dos locais mais antigos da competição, foi inaugurado em 1900 e receberá primeiro jogo da Copa, entre Nova Zelândia e Noruega. É considerado o principal estádio do país. Sua capacidade é de 50 mil torcedores. Também é uma das arenas que mais vai receber jogos no torneio, serão 9 ao todo: Nova Zelândia x Noruega (20 de julho, fase de grupos), Estados Unidos x Vietnã (22 de julho, fase de grupos), Itália x Argentina (24 de julho, fase de grupos), Espanha x Zâmbia (26 de julho, fase de grupos), Noruega x Filipinas (30 de julho, fase de grupos), Portugal x Estados Unidos (1º de agosto, fase de grupos), Oitavas de final (5 de agosto), Quartas de final (11 de agosto) e Semifinal (15 de agosto).

Waikato Stadium: Localizado em Hamilton e inaugurado em 1956, é um estádio com propriedade em Mundiais, afinal, sediou a Copa do Mundo Feminina Sub-17, em 2008, e a Copa do Mundo Sub-20, em 2015. Tem capacidade para aproximadamente 26 mil pessoas. Receberá 5 partidas: Zâmbia x Japão (22 de julho, fase de grupos), Suíça x Noruega (25 de julho, fase de grupos), Portugal x Vietnã (27 de julho, fase de grupos), Costa Rica x Zâmbia (31 de julho, fase de grupos) e Argentina x Suécia (2 de agosto, fase de grupos).

Wellington Regional Stadium: Considerado o estádio mais importante do país, também vai receber um número grande de jogos, incluindo alguns dos mais importantes da primeira fase da competição. Foi inaugurado em 2000 e tem capacidade para quase 35 mil torcedores e sediará 9 disputas: Espanha x Costa Rica (21 de julho, fase de grupos), Suécia x África do Sul (23 de julho, fase de grupos), Nova Zelândia x Filipinas (25 de julho, fase de grupos), Estados Unidos x Holanda (27 de julho, fase de grupos), Suécia x Itália (29 de julho, fase de grupos), Japão x Espanha (31 de julho, fase de grupos), África do Sul x Itália (2 de agosto, fase de grupos), Oitavas de final (5 de agosto) e Quartas de final (11 de agosto).